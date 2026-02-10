Todo cuenta: Ingresos fiscales se hacen espacio en la agenda del equipo económico de Kast

Este nuevo foco se suma a la agenda de ajuste fiscal y permisología del Presidente electo, en medio del decreto que impulsa el Gobierno para crear una comisión experta ante la caída de la recaudación y con la mirada puesta en el déficit estructural que se conocerá a fines de febrero.

A solo un mes de que José Antonio Kast asuma como Presidente de la República, y mientras el Mandatario electo se encuentra de vacaciones recargando energías -al igual que su futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz-, la actividad no se detiene en las Oficinas del Presidente Electo (OPE).

Desde ese espacio, esta semana partió con rostros reconocibles en la denominada “La Moneda Chica”, como el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, quien protagoniza la mayoría de las reuniones de trabajo para comenzar a delinear las prioridades de su cartera, en una etapa marcada por la preparación técnica y dilucidar cuáles serán los cargos que quedan como el caso de las Seremis.

“Cada minuto y cada tema que logremos anticipar, que logremos efectivamente planificar de manera adecuada, nos va a permitir entrar de mejor manera ese 11 de marzo a dar respuesta a la ciudadanía y trabajando como nos mandata el presidente”, señaló Arrau.

En esa línea, y pese a las aprensiones que surgieron tras la entrevista con Señal DF, el futuro ministro adelantó que ya está programado un nuevo encuentro con la actual titular de la cartera, Jessica Lopéz: “Ya tuvimos la semana antepasada una primera reunión con la ministra muy cordial y si no me equivoco, la próxima semana tendríamos la siguiente. Ya está en la agenda”.

Otro integrante del gabinete presente en la casona de las Condes fue el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, para avanzar en lo que será su próxima instalación en Teatinos 120. Y este martes se sumó la presencia de quien asumirá la cartera de Economía y Minería, Daniel Mas.

Ya en la víspera había estado el economista Pablo Eguiguren, exjefe de gabinete del exministro de Economía José Ramón Valente durante la segunda administración de Sebastián Piñera, quien trabaja precisamente en la agenda de desregulación y agilización de proyectos de inversión en la puesta en práctica de la Ley de Permisos Sectoriales.

A este foco se agrega otro factor que el equipo económico liderado por el futuro titular de Hacienda, Jorge Quiroz, tiene bajo la lupa: los ingresos fiscales.

En este terreno los espera, según precisan fuentes cercanas a la OPE, la definición ante el anuncio realizado por el actual jefe económico de la administración Boric, Nicolás Grau, sobre la convocatoria de una comisión de expertos para analizar la caída en la recaudación tributaria vía decreto.

La iniciativa busca crear una comisión asesora presidencial para estudiar el impuesto de primera categoría y corregir las reiteradas fallas en las estimaciones de ingresos fiscales registradas en los últimos años.

Si bien se trata de una medida impulsada por el Gobierno actual, fuentes cercanas al equipo económico del Presidente electo señalan que aún no cuentan con toda la información asociada al decreto. Con todo, coinciden en que el ordenamiento de las cuentas públicas y el control del gasto resultan tan relevantes como el fortalecimiento de los ingresos del Estado, especialmente en un contexto de déficit estructural que será dado a conocer a fines de febrero y que, según prevén desde la actual administración, sería superior al déficit efectivo de 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB).

En ese marco, desde el equipo entrante reconocen que será necesaria una revisión exhaustiva de los ingresos fiscales, un proceso que califican como inevitable y que, en sus palabras, debe realizarse “sí o sí”.