Todo cuenta: Ingresos fiscales se hacen espacio en la agenda del equipo económico de Kast
Este nuevo foco se suma a la agenda de ajuste fiscal y permisología del Presidente electo, en medio del decreto que impulsa el Gobierno para crear una comisión experta ante la caída de la recaudación y con la mirada puesta en el déficit estructural que se conocerá a fines de febrero.
Noticias destacadas
A solo un mes de que José Antonio Kast asuma como Presidente de la República, y mientras el Mandatario electo se encuentra de vacaciones recargando energías -al igual que su futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz-, la actividad no se detiene en las Oficinas del Presidente Electo (OPE).
Desde ese espacio, esta semana partió con rostros reconocibles en la denominada “La Moneda Chica”, como el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, quien protagoniza la mayoría de las reuniones de trabajo para comenzar a delinear las prioridades de su cartera, en una etapa marcada por la preparación técnica y dilucidar cuáles serán los cargos que quedan como el caso de las Seremis.
“Cada minuto y cada tema que logremos anticipar, que logremos efectivamente planificar de manera adecuada, nos va a permitir entrar de mejor manera ese 11 de marzo a dar respuesta a la ciudadanía y trabajando como nos mandata el presidente”, señaló Arrau.
En esa línea, y pese a las aprensiones que surgieron tras la entrevista con Señal DF, el futuro ministro adelantó que ya está programado un nuevo encuentro con la actual titular de la cartera, Jessica Lopéz: “Ya tuvimos la semana antepasada una primera reunión con la ministra muy cordial y si no me equivoco, la próxima semana tendríamos la siguiente. Ya está en la agenda”.
Otro integrante del gabinete presente en la casona de las Condes fue el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, para avanzar en lo que será su próxima instalación en Teatinos 120. Y este martes se sumó la presencia de quien asumirá la cartera de Economía y Minería, Daniel Mas.
Ya en la víspera había estado el economista Pablo Eguiguren, exjefe de gabinete del exministro de Economía José Ramón Valente durante la segunda administración de Sebastián Piñera, quien trabaja precisamente en la agenda de desregulación y agilización de proyectos de inversión en la puesta en práctica de la Ley de Permisos Sectoriales.
A este foco se agrega otro factor que el equipo económico liderado por el futuro titular de Hacienda, Jorge Quiroz, tiene bajo la lupa: los ingresos fiscales.
En este terreno los espera, según precisan fuentes cercanas a la OPE, la definición ante el anuncio realizado por el actual jefe económico de la administración Boric, Nicolás Grau, sobre la convocatoria de una comisión de expertos para analizar la caída en la recaudación tributaria vía decreto.
La iniciativa busca crear una comisión asesora presidencial para estudiar el impuesto de primera categoría y corregir las reiteradas fallas en las estimaciones de ingresos fiscales registradas en los últimos años.
Si bien se trata de una medida impulsada por el Gobierno actual, fuentes cercanas al equipo económico del Presidente electo señalan que aún no cuentan con toda la información asociada al decreto. Con todo, coinciden en que el ordenamiento de las cuentas públicas y el control del gasto resultan tan relevantes como el fortalecimiento de los ingresos del Estado, especialmente en un contexto de déficit estructural que será dado a conocer a fines de febrero y que, según prevén desde la actual administración, sería superior al déficit efectivo de 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB).
En ese marco, desde el equipo entrante reconocen que será necesaria una revisión exhaustiva de los ingresos fiscales, un proceso que califican como inevitable y que, en sus palabras, debe realizarse “sí o sí”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
CChC apuesta por absorción de mano de obra local para reconstrucción del Biobío y desestima alzas de costos desmedidas
Desde el gremio proyectan que la baja actividad del sector compensará la demanda de insumos, evitando presiones inflacionarias. Pese a ello, el Sernac advierte sobre penas de cárcel para quienes incrementen los precios durante la vigencia del Estado de Catástrofe.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete