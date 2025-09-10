Todo listo: así será esta noche el primer debate televisivo de los ocho candidatos a La Moneda

Desde las 21:30 horas por Chilevisión, los candidatos inscritos para las elecciones presidenciales de noviembre contrastarán sus propuestas.

Los ocho aspirantes a La Moneda inscritos en el Servicio Electoral (Servel) para la papeleta definitiva del 16 de noviembre se verán las caras esta noche en el primer debate televisivo, que será transmitido desde las 21:30 horas por Chilevisión y en el cual darán a conocer sus propuestas para gobernar al país.

El debate de esta jornada fue la actividad elegida por la candidata oficialista, Jeannette Jara, para volver a los encuentros formales junto a los otros aspirantes a la Presidencia, luego de un receso de casi un mes en que se ausentó de eventos conjuntos para concentrarse en su gira por diversas regiones.

Los periodistas Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala estarán a cargo de la conducción del debate y de guiar los diálogos y administrar los tiempos de los tres bloques del evento.

En el primer bloque los candidatos José Antonio Kast, Jeannette Jara, Eduardo Artés, Harold Mayne-Nicholls, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, y Marco Enríquez-Ominami participan de un debate abierto donde los conductores hacen preguntas o plantean temas y los candidatos pueden intervenir, sin un orden fijo.

Cada candidato dispondrá de tres minutos en total para hablar, los cuales serán contados por un monitor que les mostrará el tiempo disponible. Si se agotan los tres minutos, ya no se puede intervenir.

Cara a cara

A continuación, en el segundo bloque por sorteo quedaron definidas las parejas a las que cada candidato realizará preguntas. El orden es el siguiente

José Antonio Kast: diálogo 1 con Jeannette Jara y diálogo 2 con Eduardo Artés.

Jeannette Jara: diálogo 1 con Eduardo Artés y diálogo 2 con Harold Mayne-Nicholls.

Eduardo Artés: diálogo 1 con Harold Mayne-Nicholls y diálogo 2 con Franco Parisi.

Harold Mayne-Nicholls: diálogo 1 con Franco Parisi y diálogo 2 con Johannes Kaiser.

Franco Parisi: diálogo 1 con Johannes Kaiser y diálogo 2 con Evelyn Matthei.

Johannes Kaiser: diálogo 1 con Evelyn Matthei y diálogo 2 con Marco Enríquez-Ominami.

Evelyn Matthei: diálogo 1 con Marco Enríquez-Ominami y diálogo 2 con José Antonio Kast.

Marco Enríquez-Ominami: diálogo 1 con José Antonio Kast y diálogo 2 con Jeannette Jara.

Mensajes finales

El tercer y último bloque permitirá a cada candidato entregar un mensaje directo a la audiencia, el cual tendrá una duración máxima de un minuto, sin interrupciones.

Los candidatos llegarán con sus asesores más cercanos, dirigentes de los partidos que los apoyan y parlamentarios, con quienes repasarán las ideas fuerza y mensajes que desean comunicar para consolidar su posición de liderazgo en las encuestas en el caso de Kast y Jara; o como Matthei para revertir su tercer lugar y tratar de alcanzar a los que hasta hoy -según los sondeos- pasarían a una segunda vuelta presidencial.