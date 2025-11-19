Kaiser enfatiza apoyo "incondicional" a Kast, pero aclara: “No tenemos ni estamos buscando ministerios en este momento"

El diputado y excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario negó -por el momento- cualquier negociación para integrar equipos de gobierno o asegurar cargos en una eventual administración.

En medio de las rondas de conversaciones entre el comando de José Antonio Kast y los excandidatos de derecha que quedaron en el camino, quien fuera la carta del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, salió a aclarar el alcance de sus encuentros con el equipo republicano. A través de su cuenta de la red social X (exTwitter), el diputado reconoció que hay inquietud respecto de una eventual integración programática o negociaciones por cargos futuros, versiones que se apresuró a desmentir.

“Hay mucha inquietud y muchas preguntas respecto de lo que es nuestro trabajo y nuestra integración en lo que va a ser la campaña de José Antonio Kast. Quiero hacerle presente lo siguiente: nuestro apoyo a la campaña de José Antonio Kast es incondicional. Nosotros vamos a trabajar políticamente para que él salga Presidente. Eso no significa, de ninguna manera, que nosotros hayamos iniciado un proceso de integración de equipos de gobierno, ni mucho menos. El tema de gobierno se va a ver en otro momento, no ahora”, aclaró el diputado.

En la misma línea, Kaiser subrayó que su colectividad no está participando en negociaciones de cargos ni conversaciones programáticas que excedan lo estrictamente electoral.

“No tenemos ni estamos buscando ministerios en este momento. No estamos negociando sobre las líneas políticas, no estamos haciendo nada de eso. Para dejar a todo el mundo tranquilo, cualquier persona que venga o levante algún tipo de negociación al margen de la directiva nacional, lo está haciendo a título personal y no lo está haciendo a título del Partido Nacional Libertario, que como organización funciona institucionalmente”, recalcó.