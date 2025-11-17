José Piñera, Cayetana Álvarez y José Luis Daza: las primeras reacciones internacionales a la primera vuelta electoral
Uno a uno se han ido sumando autoridades del mundo político dando su punto de vista respecto del resultado de la jornada.
Una vez conocidos los resultados de la primera vuelta electoral en Chile, figuras del mundo político a nivel internacional empezaron a reaccionar. Uno de los primeros en pronunciarse a través de la red social X fue el economista chileno, José Luis Daza, quien actualmente se encuentra en Argentina donde se desempeña como viceministro de Economía del Gobierno de Javier Milei.
"¡La Libertad avanza en todo el continente! País tras país está derrotando en las urnas al populismo, al oscurantismo y a la demagogia de la izquierda latinoamericana, que solo ha sembrado pobreza, estancamiento y frustración donde gobernó. Un gran día para las fuerzas de la libertad, el progreso y el sentido común".
Ese fue el mensaje que publicó en la red social y con el que felicitó al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien se perfila como eventual ganador en el balotaje ante la carta del oficialismo, Jeannette Jara.
My good friend José Antonio Kast, an honorary Chicago Boy, wins entrance to the runoff of december 14 and leads, by far, the polls to become the next President. A huge triumph for liberty and the free market model.— José Piñera🗽 (@josepinera_en) November 17, 2025
Welcome Back, Chile.
Again✌️🇨🇱 pic.twitter.com/WZq8qCwkUh
¡Bravo, Chile!
Las democracias comunistas no han existido nunca y nunca existirán.@jeannette_jara pasa a la segunda vuelta con apenas el 26%.
La derecha y el centro —más del 51%— ya se reagrupan en torno a @joseantoniokast
Unidad es libertad y seguridad.#14Diciembre pic.twitter.com/ipVcygRk0h
¡Bravo, Chile!
