José Piñera, Cayetana Álvarez y José Luis Daza: las primeras reacciones internacionales a la primera vuelta electoral

Uno a uno se han ido sumando autoridades del mundo político dando su punto de vista respecto del resultado de la jornada.

Una vez conocidos los resultados de la primera vuelta electoral en Chile, figuras del mundo político a nivel internacional empezaron a reaccionar. Uno de los primeros en pronunciarse a través de la red social X fue el economista chileno, José Luis Daza, quien actualmente se encuentra en Argentina donde se desempeña como viceministro de Economía del Gobierno de Javier Milei.

"¡La Libertad avanza en todo el continente! País tras país está derrotando en las urnas al populismo, al oscurantismo y a la demagogia de la izquierda latinoamericana, que solo ha sembrado pobreza, estancamiento y frustración donde gobernó. Un gran día para las fuerzas de la libertad, el progreso y el sentido común".

Ese fue el mensaje que publicó en la red social y con el que felicitó al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien se perfila como eventual ganador en el balotaje ante la carta del oficialismo, Jeannette Jara.

— Jose Luis Daza (@JoseLuisDazaAR) November 17, 2025

Por su parte, el economista y exministro del Trabajo y Previsión Social de Chile, José Piñera, envió sus felicitaciones a Kast. "Mi buen amigo José Antonio Kast, un auténtico chico de Chicago, pasa a la segunda vuelta del 14 de diciembre y lidera, por mucho, las encuestas para convertirse en el próximo Presidente. Un gran triunfo para la libertad y el modelo de libre mercado. Bienvenido de nuevo, Chile".



My good friend José Antonio Kast, an honorary Chicago Boy, wins entrance to the runoff of december 14 and leads, by far, the polls to become the next President. A huge triumph for liberty and the free market model.



Welcome Back, Chile.

Again✌️🇨🇱 pic.twitter.com/WZq8qCwkUh — José Piñera🗽 (@josepinera_en) November 17, 2025 Desde España, la portavoz adjunta del Grupo Popular Congreso en el Legislativo y portavoz de la Comisión Constitucional, Cayetana Álvarez de Toledo, consideró que el resultado demuestra que " las democracias comunistas no han existido nunca y nunca existirán". " ¡Bravo, Chile!"