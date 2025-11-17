El economista José Piñera felicita a José Antonio Kast por su triunfo en la primera vuelta
El también exministro del Trabajo y Previsión Social desde 1978 hasta 1980, destacó en redes sociales el logro del candidato republicano.
José Piñera, el economista chileno, exministro y hermano del exPresidente Sebastián Piñera, entregó su apoyo a José Antonio Kast, quien logró este domingo imponerse como la carta opositora en las elecciones presidenciales y consideró que su desempeño es un “triunfo para la libertad”.
“Mi buen amigo José Antonio Kast, un auténtico Chicago Boy, pasa a la segunda vuelta del 14 de diciembre y lidera, con amplia ventaja, las encuestas para convertirse en el próximo presidente. Un enorme triunfo para la libertad y el modelo de libre mercado. Bienvenido de vuelta Chile. De nuevo”, escribió en inglés a través de su cuenta de X.
El mensaje fue acompañado por una fotografía de una columna de The Wall Street Journal titulada “Welcome Back, Chile” de enero de 1980, en la que se menciona cómo el “Gobierno chileno le dio carta blanca a economistas de la Universidad de Chicago influenciados por Milton Friedman”.
My good friend José Antonio Kast, an honorary Chicago Boy, wins entrance to the runoff of december 14 and leads, by far, the polls to become the next President. A huge triumph for liberty and the free market model.— José Piñera🗽 (@josepinera_en) November 17, 2025
Welcome Back, Chile.
Again✌️🇨🇱 pic.twitter.com/WZq8qCwkUh
Esta no es la primera vez que José Piñera ha expresado su apoyo a Kast. El economista, conocido por ser el impulsor de las AFP, también había celebrado la victoria del candidato republicano en las elecciones de 2021.
