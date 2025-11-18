Parisi invitará a Jara y Kast a su programa, y anuncia votación online de sus adherentes para decidir apoyo para segunda vuelta

El candidata del Partido de la Gente espera que tanto Jara como Kast asistan a su streaming "Bad Boys", que realizará junto a Pamela Jiles.

La sorpresa que dejó el candidato del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, con su tercer lugar en las elecciones del domingo, ha generado altas expectativas respecto de quién de los dos abanderados que pasaron a segunda vuelta, José Antonio Kast y Jeannette Jara, tendrá su apoyo en la segunda vuelta.

Una interrogante que el economista resolvió este martes en el programa Mucho Gusto, donde anunció que invitará tanto a Jara como a Kast a debatir en su propio programa de streaming la próxima semana.

“Nosotros vamos a invitar a la candidata Jara y al candidato Kast, al Bad Boys ampliado con Pamela Jiles”, indicó el economista, agregando que sería “fraternal, ameno”.

También, señaló que después del programa haría una votación digital entre los adherentes de su partido.

“Después, inmediatamente hacemos una consulta digital a la gente del PDG: quieren candidato A, candidato B, o bien, nulo o blanco. En el PDG somos democráticos. Nosotros le preguntamos a la gente, a nosotros nos interesa que la gente exprese su opinión y vamos a tener un cuestionario de nuestra gente del PDG que le haga a los candidatos, con respeto”, explicó.

Consultado acerca de si cree que Kast tiene asegurado su triunfo en la segunda vuelta, Parisi aseguró que tiene un 65% de probabilidades.

Eso sí, advirtió que el candidato del Partido Republicano ha cometido errores. “Estas cosas hacen mal: que haya salido con Milei, escuché a Valente diciendo que no va a rebajar el IVA a los medicamentos: Torpe. Lleva dos cero, arriba Jara”.

No obstante, también criticó a la abanderada de Unidad por Chile y la instó a ver las medidas. “Dijo que se bajaba el sueldo. También me la copió Boric. Háganlo ante notario”, afirmó.