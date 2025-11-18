Kast recibe llamado de Milei y sale a blindar a Quiroz por dardos de Jara sobre colusión de farmacias
El candidato del Partido Republicano reveló más tarde que tuvo una conversación telefónica con el Presidente de Argentina, Javier Milei, este martes.
Noticias destacadas
El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, salió a blindar al jefe de su equipo económico, Jorge Quiroz. Esto después de que la abanderada por Unidad por Chile, Jeannette Jara, lo acusara ayer en Chilevisión de organizar la colusión de los medicamentos.
Calificándolo de falso, Kast negó la situación y explicó que Quiroz fue un asesor económico y analista para distintas empresas. “Uno puede emitir un informe en derecho, un informe económico, el hecho de emitir un informe no lo hace a él responsable de las decisiones que finalmente pueden tomar las empresas”, dijo en conversación durante esta mañana con Tele13 Radio.
Además, agregó que “nunca ha estado en una situación como la que acusan al ministro Nicolás Grau, que no le cuadran las cifras. Lo que ha ocurrido a Mario Marcel, que dejó designada a la mejor directora de Presupuestos de la historia de Chile, se fue y todavía no calzan los números de ingresos y de gasto”.
Kast también garantizó que en un eventual Gobierno suyo se mantendría el criterio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de resguardo de la libre competencia.
“Vamos a defender la libre competencia y Jorge Quiroz es la persona más adecuada en un eventual Gobierno nuestro para enfrentar ese tipo de temas y otros más”, dijo.
Llamado al otro lado de la cordillera
Más tarde, a través de su cuenta de Instagram, el candidato republicano reveló que tuvo una conversación telefónica con el Presidente de Argentina, Javier Milei.
“Acabo de tener una muy buena conversación con el Presidente de Argentina @JMilei con quien coincidimos en las enormes oportunidades que tiene América Latina y la relación entre Chile y Argentina hacia un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico”, dijo Kast.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El “Central Park” de Punta Arenas enciende la polémica: codiciado paño desata una dura batalla legal por la expropiación de los terrenos
Una pista de patinaje sobre hielo, un museo y una arena para espectáculos masivos, además de bosques y grandes áreas verdes contempla el proyecto impulsado por el Ministerio de Vivienda, cuya expropiación exigiría más de $ 21 mil millones, cifra que ha sido objetada por algunos miembros del Consejo Regional.
Ingevec sube a 32% su posición en fondo de LarrainVial que administra siete edificios de renta residencial en Santiago
La constructora aumentó su participación en alrededor de 7 puntos porcentuales desde el cierre del segundo trimestre, después de llamar a un aumento de capital por mayores costos de lo previsto, frente al cual no acudió un grupo minoritario.
Cuéntame la Firme vuelve a tomarse uno de los escenarios de EtM Day 2025 para abordar el fracaso en el emprendimiento
La tercera versión del conversatorio moderado por Roberto Camhi reunirá a Gustavo Morandé (Zapping), Dakota Miranda (MyCocos) y Diego Tagle (Froens), quienes compartirán aprendizajes y errores en el crecimiento de sus negocios.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete