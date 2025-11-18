Kast recibe llamado de Milei y sale a blindar a Quiroz por dardos de Jara sobre colusión de farmacias

El candidato del Partido Republicano reveló más tarde que tuvo una conversación telefónica con el Presidente de Argentina, Javier Milei, este martes.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, salió a blindar al jefe de su equipo económico, Jorge Quiroz. Esto después de que la abanderada por Unidad por Chile, Jeannette Jara, lo acusara ayer en Chilevisión de organizar la colusión de los medicamentos.

Calificándolo de falso, Kast negó la situación y explicó que Quiroz fue un asesor económico y analista para distintas empresas. “Uno puede emitir un informe en derecho, un informe económico, el hecho de emitir un informe no lo hace a él responsable de las decisiones que finalmente pueden tomar las empresas”, dijo en conversación durante esta mañana con Tele13 Radio.

Además, agregó que “nunca ha estado en una situación como la que acusan al ministro Nicolás Grau, que no le cuadran las cifras. Lo que ha ocurrido a Mario Marcel, que dejó designada a la mejor directora de Presupuestos de la historia de Chile, se fue y todavía no calzan los números de ingresos y de gasto”.

Kast también garantizó que en un eventual Gobierno suyo se mantendría el criterio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de resguardo de la libre competencia.

“Vamos a defender la libre competencia y Jorge Quiroz es la persona más adecuada en un eventual Gobierno nuestro para enfrentar ese tipo de temas y otros más”, dijo.

Llamado al otro lado de la cordillera

Más tarde, a través de su cuenta de Instagram, el candidato republicano reveló que tuvo una conversación telefónica con el Presidente de Argentina, Javier Milei.

“Acabo de tener una muy buena conversación con el Presidente de Argentina @JMilei con quien coincidimos en las enormes oportunidades que tiene América Latina y la relación entre Chile y Argentina hacia un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico”, dijo Kast.