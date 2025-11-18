Click acá para ir directamente al contenido
Política

Kast recibe llamado de Milei y sale a blindar a Quiroz por dardos de Jara sobre colusión de farmacias

El candidato del Partido Republicano reveló más tarde que tuvo una conversación telefónica con el Presidente de Argentina, Javier Milei, este martes.

Por: Amanda Santillán y Catalina Vergara

Publicado: Martes 18 de noviembre de 2025 a las 11:40 hrs.

José Antonio Kast Jeannette Jara
<p>Crédito: Aton.</p>

Crédito: Aton.

