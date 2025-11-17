José Antonio Kast ofrece discurso: "La tercera es la vencida; vamos por más"

El candidato presidencial de Republicanos celebró su triunfo, pero aseguró que "la verdadera victoria será cuando derrotemos al crimen organizado y el narcotráfico". Así, reiteró su promesa de campaña de cerrar fronteras y detener la migración irregular.

"La tercera es la vencida". Así partió el discurso del candidato presidencial de Republicanos, José Antonio Kast, tras conocerse que pasará a segunda vuelta en las elecciones de Chile, en las que se enfrentará a la aspirante oficialista, Jeannette Jara.

"Aquí estamos porque hemos hecho un trabajo increíble", agregó, protegido una vez más por un vidrio, tal y como ocurrió en campaña.

Agradeció a todos quien han apoyado su candidatura y aseguró que "vamos por más". "Chile necesita un cambio".

"Este es un primer paso, pero lo que viene hacia adelante es lo más relevante, lo más importante. Lo que hoy día quedó claro es que la oposición derrotó a un Gobierno fracasado, a un gobierno que no se fue dirigiendo en el estilo del país. Pero la única victoria real, la única victoria que nos hará celebrar es cuando derrotemos al crimen organizado y al narcotráfico. La victoria real será cuando cerremos nuestras fronteras a la inmigración irregular. La victoria real será cuando los chilenos tengan trabajo digno y Chile vuelva a crecer, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora".

Prosiguió: "La victoria real será cuando los chilenos tengan trabajo digno y Chile vuelva a crecer, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora. La victoria real será cuando recuperemos la calidad de la educación para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Y la victoria real será cuando tengamos una salud oportuna y eficaz para todas aquellas personas que hoy día esperan largos meses en la lista de espera para recuperarnos de esa atrocidad que es la muerte de 40.000 compatriotas cada año en la lista de espera".

"Nosotros no estamos compitiendo por una elección más. Estamos compitiendo para cambiar el país y por eso estamos acá, para cambiar Chile, para cambiarlo desde las raíces, para superar el miedo, la desesperanza y la angustia. Y esta noche no estamos celebrando un número, un porcentaje, esta noche estamos celebrando una fuerza".

"Y vuelvo a reiterar que nosotros queremos un cambio verdadero. Queremos un gobierno con carácter, un gobierno que mide hacia el futuro sin dividirnos por nuestro pasado. Un gobierno que una a los chilenos, no que divida", agregó

En desarrollo.