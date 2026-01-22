Canal 13 transmitirá el campeonato de fútbol chileno en 2026 tras acuerdo con TNT Sports

La estación emitirá un partido de cada fecha durante la temporada en su señal de televisión abierta y sus distintas plataformas.

Canal 13 anunció el acuerdo con TNT Sports -quien tiene los derechos televisivos del Campeonato Nacional- para transmitir un partido cada fecha de la Liga de Primera durante esta temporada.

La estación de Inés Matte Urrejola emitirá los encuentros en su señal de televisión abierta y sus plataformas 13.cl, Deportes 13 y la señal 2 de T13 en Vivo.

"Nos llena de orgullo como canal volver a transmitir el campeonato nacional, acercando el fútbol al gran público y siguiendo de cerca esta pasión de multitudes en nuestras pantallas y a través de distintas plataformas. Esto sólo viene a demostrar que buscamos entregar el mejor contenido deportivo, manteniendo así nuestro firme compromiso con la transmisión de grandes eventos”, indicó en el sitio de la estación Cristián Ñúñez, director ejecutivo de Canal 13.

Gustavo Minaker, country manager de WBD Chile, también destacó el acuerdo y señaló que “estamos muy satisfechos con la alianza, que nos permite ampliar el alcance hacia nuevas audiencias. Este será un año con más fútbol y competencia durante los doce meses, y nuestro foco es que ese contenido llegue a más personas. TNT Sports continuará siendo la casa del fútbol chileno, con la cobertura completa del torneo, y la alianza con Canal 13 viene a complementar ese trabajo, ampliando audiencias y fortaleciendo la visibilidad del campeonato".

El debut del fútbol nacional por Canal 13 será en la primera fecha, cuando se enfrente Palestino versus Audax Italiano, el próximo sábado 21 de enero a las 18:00 horas.