“Chile puede y debe ser una potencia acuícola”: el mensaje del biministro Mas ante la industria salmonera

En el SalmonChile Summit 2026, el biministro Daniel Mas, justificó además el retiro del proyecto de ley de pesca impulsado en la administración anterior, al que calificó como “ideológico y refundacional”.

Ante más de 1.000 asistentes reunidos en el Teatro del Lago de Frutillar, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aprovechó su paso por una nueva edición del SalmonChile Summit 2026 para entregar una señal directa a la industria salmonera.

En su intervención, el secretario de Estado reafirmó el foco del gobierno en destrabar inversiones y dar un nuevo impulso al sector acuícola, insistiendo en la necesidad de dejar atrás el estancamiento económico, la incertidumbre y la falta de certezas jurídicas que, a su juicio, han frenado el desarrollo de la actividad en los últimos años.

En esa línea, Mas sostuvo que una de las prioridades del Ejecutivo es volver a generar condiciones para reactivar la inversión, apuntando a medidas orientadas a fortalecer el crecimiento del sector y consolidar a Chile como un actor más competitivo en la industria acuícola global.

“Sin inversión no podemos actuar. Es la base. Chile puede más y los chilenos merecen más. Chile puede y debe ser una potencia acuícola. Queremos que se consolide como un referente mundial en esta materia”, afirmó.

Otro de los temas que abordó fue el futuro regulatorio de la industria, particularmente tras la decisión del Ejecutivo de retirar el proyecto de ley de pesca ingresado durante la administración del expresidente Gabriel Boric.

Sobre ese punto, Mas defendió la decisión del Gobierno y aseguró que el objetivo es avanzar hacia una regulación con reglas más claras y alineadas con las necesidades del sector.

“Era un proyecto ideológico y refundacional. Muy lejos de lo que se necesita”, afirmó.