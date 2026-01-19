Gobierno entrega nuevo balance por incendios en Ñuble y Biobío: 19 fallecidos y más de 1.500 damnificados

Continúa vigente el estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío debido a los incendios forestales. El presidente Gabriel Boric se reunirá en La Moneda con el presidente electo, José Antonio Kast.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, entregó un nuevo balance sobre la emergencia, informando que el número de fallecidos aumentó a 19. Además, se registran más de 1.500 damnificados y 630 personas albergadas. El secretario de Estado señaló que actualmente hay 77 aeronaves disponibles para el combate del fuego.

Según detalló Elizalde, en la región del Biobío se contabilizan 300 viviendas destruidas y más de 1.000 en proceso de evaluación. En tanto, en la región de Ñuble se registran 25 viviendas destruidas y más de 140 en evaluación. “En la hipótesis de que no se produzcan nuevos incendios y no haya más personas afectadas, las cifras de todas maneras van a aumentar como resultado del catastro que se está realizando en este momento”, afirmó el ministro.

Asimismo, aseguró que el Ministerio de Desarrollo Social, en coordinación con los municipios, se encuentra desplegado en terreno para levantar mayor información sobre los daños.

El ministro del Interior informó también que se activó el roaming de emergencia para mantener la conectividad en las zonas afectadas y permitir el acceso a las alertas SAE, sistema que posibilita a ONEMI enviar mensajes masivos mediante texto, audio y vibración.

Respecto a la coordinación política, Elizalde indicó que se están realizando gestiones entre el actual gobierno y el entrante. “El Presidente Boric ya ha conversado con el presidente electo, José Antonio Kast. Asimismo, me ha tocado coordinarme con Claudio Alvarado. Lo importante es que el Estado esté a la altura y que lo que se inicie ahora tenga continuidad”, señaló.

Finalmente, el ministro informó que las autoridades encabezarán hoy día a las 20:00 horas un Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).