Guillermo Turner se incorpora a Feedback como director asociado

Periodista de reconocida trayectoria en la intersección entre el mundo empresarial y el ámbito público, el actual vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Empresas CMPC ejerció antes la dirección en Diario Financiero, Capital, Pulso y La Tercera, además de la gerencia de contenidos editoriales en MEGA.

Feedback anunció la incorporación de Guillermo Turner Olea, actual vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Empresas CMPC, como director asociado de la compañía.

Turner cuenta con una reconocida trayectoria en la intersección entre el mundo empresarial y el ámbito público. Antes de su rol actual en CMPC, ejerció la dirección en Diario Financiero, Capital, Pulso y La Tercera, además de la gerencia de contenidos editoriales en MEGA, construyendo una sólida experiencia en gestión estratégica, comunicaciones y liderazgo. Entre 2008 y 2011 fue presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), en paralelo a su labor como director de medios.

A través de la asociación con Feedback -líder en comunicaciones corporativas y de crisis, asuntos públicos, investigación de mercado y opinión pública-, "impulsará nuevos instrumentos de medición y gestión de reputación corporativa y de relacionamiento con stakeholders, fortalecerá la capacidad analítica de la firma y liderará equipos especializados en proyectos estratégicos", indicó la compañía en un comunicado.

Además, trabajará estrechamente con el presidente de Feedback, Martín Rodríguez, y con su director ejecutivo, Juan Pablo Larraín, en la consolidación del crecimiento y posicionamiento de la empresa.

Periodista de la Universidad Gabriela Mistral, Turner cursó además el PADE del ESE Business School de la Universidad de los Andes. Su incorporación oficial a Feedback se concretará el lunes 1 de diciembre de 2025.