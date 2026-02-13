"Le agradezco a los estafadores que me hagan parecer mucho más joven": Luksic arremete por falsas imágenes suyas creadas con IA para plataformas fraudulentas
El empresario volvió alertar sobre el uso engañoso de su imagen, al igual como ocurre con celebridades de la televisión, los deportes y los espectáculos.
El empresario Andrónico Luksic, cuya imagen de tanto en tanto se usa en forma fraudulenta para la promoción de engañosas publicaciones en redes sociales que esconden estafas -al igual como ocurre con celebridades de la televisión, los deportes y los espectáculos- volvió a arremeter contra esta práctica, pero esta vez de una forma bastante singular.
"Vuelvo a repetir: Yo JAMÁS voy a promocionar plataformas de inversión ni nada similar", dijo Luksic en una publicación en X que acompañó con una imagen de las que se utilizan en estafas y que lo muestra con algunos años menos que los 71 que cuenta en la actualidad, en una falsa supuesta entrevista en 24 horas.
"Le agradezco a los estafadores que me hagan parecer mucho más joven de lo que soy , pero ese no soy yo !!… Son videos creados con IA que imitan a medios serios para engañar a las personas , por favor no caigan en este tipo de estafas", agregó el empresario en su publicación.
Vuelvo a repetir: Yo JAMÁS voy a promocionar plataformas de inversión ni nada similar . Le agradezco a los estafadores que me hagan parecer mucho más joven de lo que soy , pero ese no soy yo !!… Son videos creados con IA que imitan a medios serios para engañar a las personas ,… pic.twitter.com/rSwN4Qrdzz— Andrónico Luksic C. (@aluksicc) February 12, 2026
