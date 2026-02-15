Fallece el abogado Carlos Cortés, integrante del directorio de Blanco y Negro

El deceso se produjo debido a infarto mientras estaba de vacaciones en el sur de Chile.

Este domingo se reportó la muerte de uno de los directores de Blanco y Negro (ByN), Carlos Cortés. De 56 años, el abogado sufrió un infarto mientras estaba de vacaciones en el sur de Chile, según informó este domingo radio ADN.

Representante del bloque de Leonidas Vial en el directorio de la concesionaria del Colo-Colo, el profesional se desempeñó en el cargo desde 2019 hasta la fecha.

Además de ser reconocido por su participación en el directorio de ByN, también ha sido destacado por su rol en causas de connotación pública, como Penta, SQM, Inverlink y el caso Coimas.

Entre sus procesos más recientes figura el juicio contra Cristián Campos, en el que asumió su defensa.

Desde el año 2013, la Guía Internacional Chambers and Partner lo ha distinguido entre los abogados más destacados de Chile en el área de litigios penales económicos.