Inmobiliaria de Felipe Ibáñez se asocia con Territoria para desarrollar proyecto en emblemática esquina de Las Condes

Esta nueva iniciativa integrará viviendas, oficinas y comercio en el terreno ubicado en la intersección de las avenidas Apoquindo, Manquehue y Alonso de Córdova.

La inmobiliaria Indesa (ligada al empresario Felipe Ibáñez Scott, exsocio de los supermercados Lider) en conjunto con la empresa Territoria anunciaron este jueves el desarrollo de un proyecto en el terreno ubicado en la intersección de las avenidas Apoquindo, Manquehue y Alonso de Córdova, en Las Condes.

Se trata de un emblemático paño de 7.083 metros cuadrados, en la comuna de Las Condes, donde por años funcionó un supermercado Lider, y en el cual -desde hace varios años- se proyectaba el desarrollo de un millonario complejo residencial y comercial.

Ésta fue una de las primeras propiedades que adquirió el empresario Manuel Ibáñez Ojeda en los años '50 para su cadena Almac, que fue el origen de la empresa D&S (dueña de los supermercados Lider), adquirida a sus hijos Felipe y Nicolás por Walmart en 2009.

Indesa arrendó la propiedad a la estadounidense por varios años, hasta que el supermercado fue cerrado en febrero de 2021 tras 60 años de funcionamiento.

El plan de Felipe Ibáñez era desarrollar un proyecto a través de su inmobiliaria, hasta que llegó una propuesta de compra por el terreno por parte del grupo Urbana -considerado como uno de los mayores operadores institucionales de bienes raíces del país, ligado a los hermanos Diego y Andrés Durruty.

El objetivo de los Durruty era levantar un complejo de uso mixto (viviendas y comercio), valorado en unos US$ 140 millones.

Pero, tras meses de negociaciones, la operación quedó en nada. Según versiones extraoficiales, el grupo Urbana no consiguió financiamiento para comprar la propiedad.

El nuevo proyecto

Ahora, Indesa participará en el desarrollo de un nuevo proyecto en el mentado terreno, en sociedad con Territoria, ligada a Francisco Rencoret e Ignacio Salazar. Esta nueva iniciativa integrará viviendas, oficinas y comercio en dos edificios.

Como parte de esta alianza, Indesa aportará el terreno, el cual se ubica a pasos de la estación Manquehue de la línea 1 del Metro. Además, tendrá un rol estratégico en el desarrollo y dirección de la obra.

Territoria -compañía detrás de proyectos urbanos como MUT, Campus Santander, NIDO Lucía y el proyecto de reconversión del edificio de La Bolsa de Santiago- será el desarrollador y socio del proyecto.

“Con esta asociación retomamos nuestra idea de llevar a cabo un proyecto relevante para la ciudad, en un terreno significativo para la historia de nuestra compañía, y lo hacemos de la mano de un socio con el que compartimos la visión de ser un aporte al desarrollo urbano y a la calidad de vida de las personas, para así contribuir al progreso del país”, aseguró Sebastián Ibáñez Atkinson, presidente de Indesa.

"Este anuncio representa el desafío de pensar espacios únicos en una importante ubicación de Santiago, con el objetivo de profundizar una idea de ciudad en la que creemos: espacios integrados que potencian la vida de barrio y el bienestar de las personas. Nuestro compromiso es proyectar estos lugares hacia el futuro, transformándolos en puntos de encuentro", señaló Ignacio Salazar, gerente general de Territoria.

Con los permisos de edificación ya aprobados, el proyecto iniciará sus faenas de excavación el primer semestre de este año y estima su entrega en el segundo semestre de 2030, según anunciaron los socios de la obra.