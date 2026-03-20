MOP evalúa ampliar mecanismo de concesiones a edificaciones públicas y estructuras de seguridad
El ministro Arrau destacó que su administración buscará impulsar la construcción de 20 mil nuevas plazas penitenciarias, finalizar los 19 hospitales en curso y fortalecer la conectividad en la zona austral.
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La infraestructura continúa siendo un pilar clave para el desarrollo del país, marcando la agenda tanto en el ámbito público como privado. Con ese telón de fondo, Diario Financiero realizó el viernes el encuentro “Prepararnos hoy para asegurar el mañana: resiliencia hídrica e infraestructura para Chile”, instancia que reunió a expertos del sector para analizar los principales desafíos en la materia.
Durante la jornada se convocó a un panel de discusión en el que participaron el gerente general de Aguas Andinas, José Saez; el director ejecutivo del CPI, Carlos Cruz; y el director de Calidad del Agua y Laboratorio de Veolia España, Miquel Paraira.
El puntapié inicial estuvo a cargo del ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, quien aprovechó la instancia -marcada por la presencia de diversos ejecutivos de grandes empresas de infraestructura del país, además de abogados y exautoridades- para delinear los focos que tendrá su gestión durante los próximos cuatro años.
Uno de los anuncios que más llamó la atención fue el foco que busca implementar el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la colaboración público-privada, particularmente a través de la industria de concesiones.
El secretario de Estado adelantó que el Ejecutivo pretende expandir este modelo hacia nuevas áreas de infraestructura, aunque en una escala menor a la de proyectos tradicionales como autopistas, aeropuertos u hospitales. Entre las alternativas en evaluación mencionó edificaciones públicas y estructuras vinculadas a la seguridad.
“Queremos explorar algunas cosas sin abrir demasiado el abanico. El que mucho abarca, poco aprieta. Pero claro, en algunos casos puntuales queremos avanzar en eso, probar este mecanismo en otras instancias”, sostuvo Arrau.
Junto con esta expansión, el ministro puso énfasis en la necesidad de reactivar el sistema actual. Según explicó, hoy existe un stock de proyectos adjudicados que no han iniciado obras por cerca de US$ 10.000 millones.
Frente a este escenario, la cartera buscará destrabar la inversión, agilizar procesos y revisar cargas operativas, particularmente en el rol de los inspectores fiscales, donde -según indicó- existe en algunos casos una alta sobrecarga de trabajo.
Los panelistas Carlos Cruz, Miquel Paraira y José Saez, junto a Paula Vargas, subdirectora de Diario Financiero y quien moderó la instancia.
Tres pilares
Durante su intervención, Arrau detalló que la hoja de ruta del ministerio se estructurará en tres grandes ejes: económico, seguridad y social.
En materia económica, el objetivo será reactivar la inversión y dinamizar el empleo, para lo cual el MOP definió un paquete de 70 obras prioritarias, enfocándose en resolver sus principales cuellos de botella y acelerar su ejecución.
En el ámbito de la seguridad, el foco estará puesto en el sistema penitenciario. “Tenemos un plan muy ambicioso que busca aumentar en 20.000 plazas la capacidad carcelaria”, señaló el ministro, junto con reforzar el control fronterizo.
Público del seminario de Diario Financiero.
A esto se suma una dimensión vinculada a la soberanía, donde destacó la importancia de avanzar en la conectividad austral. En esa línea, el MOP ya evalúa proyectos para llegar a Puerto Toro, en la Isla Navarino, al sur de Puerto Williams.
Por último, en el eje social, Arrau subrayó la necesidad de acelerar la infraestructura hospitalaria. La meta es avanzar en la construcción de los 19 hospitales actualmente en curso y que, al término del período, cerca de un 25% de las camas del sistema sean provistas por recintos concesionados.
Agua y permisología
En paralelo, el titular del MOP recalcó que la agenda hídrica también será una de las prioridades de su gestión. En particular, enfatizó la urgencia de garantizar el acceso al agua potable, apuntando a que no pueden seguir existiendo personas abastecidas mediante camiones aljibe.
Asimismo, destacó el potencial de la desalación, señalando que Chile tiene la oportunidad de posicionarse como referente mundial en esta materia, en conjunto con avanzar en la legislación que actualmente se discute en el Congreso.
El director de Diario Financiero, José Tomás Santa María.
Otro de los focos será abordar las trabas regulatorias. El ministro apuntó directamente a la permisología y a los procesos internos del ministerio, señalando que existe un amplio espacio de mejora en plazos, gestión de contratos y coordinación institucional.
“Hemos detectado una burocracia interna impresionante, y eso desalienta la inversión y la competencia (...) queremos institucionalizar el MOP, con métodos y sistemas más claros”, afirmó.
En esa línea, aseguró que la cartera buscará transformarse en un facilitador de la inversión pública y privada. “Lo que tenemos que mirar es que haya más competencia en el sistema”, concluyó.
CPI insta a equilibrar el desarrollo de proyectos con las exigencias medioambientales
Para el exministro de Obras Públicas, Carlos Cruz, Chile está hoy mejor preparado para enfrentar el estrés hídrico que en años anteriores. Sin embargo, advirtió que persisten desafíos, como la dependencia de camiones aljibe en algunas zonas y las dificultades que aún enfrentan sectores productivos -como la agricultura- para acceder al recurso.
En esa línea, apuntó a la permisología como uno de los principales obstáculos para avanzar en soluciones concretas. Según explicó, en muchos casos pueden pasar años desde que se presenta un proyecto hasta que finalmente comienza su construcción. Si bien valoró los esfuerzos que se están impulsando, enfatizó que es necesario avanzar hacia un “balance ambiental”. A su juicio, existen proyectos hídricos que generan beneficios significativos para el medioambiente, pero que permanecen detenidos precisamente por trabas regulatorias en esta materia.
“Tiene que ser un poco más flexible y considerar el propósito final de las obras. A todos nos gusta un ambiente saludable y proyectar un país sustentable. Pero también nos interesa que las personas tengan acceso a bienes y servicios”, sostuvo.
El director del CPI recalcó que este equilibrio debe resolverse en el ámbito político, donde -a su juicio- corresponde definir las prioridades del país y compatibilizar desarrollo e institucionalidad ambiental. “Se ha ido avanzando, estamos en un camino correcto, pero todavía falta ese devenir político”, concluyó.
Veolia advierte que el consumo de agua debe dejar de depender de las lluvias
En su intervención, Miquel Paraira, de Veolia, subrayó que, frente a un escenario marcado por la escasez hídrica y la sequía, la planificación de largo plazo resulta fundamental.
El directivo sostuvo que cada periodo de sequía debe ser aprovechado como una oportunidad para prepararse mejor para el siguiente ciclo, dotando a las administraciones de mayores herramientas y generando conciencia sobre la necesidad de invertir con anticipación, antes de enfrentar una nueva crisis.
En esa línea, Paraira enfatizó que uno de los desafíos estructurales más relevantes es desvincular la demanda y necesidad de agua de la pluviometría (medición de las precipitaciones caídas en un lugar y tiempo dados). A su juicio, este cambio es clave considerando que la actual situación climática “vino para quedarse”, lo que obliga a tomar decisiones de fondo.
Asimismo, el representante de Veolia abordó el tema de la permisología, señalando que en España los avances en la agilización de permisos han estado fuertemente ligados a contextos de crisis.
“Los políticos reaccionan, al menos en España, frente a situaciones graves. La única manera en que se han agilizado algunos de esos proyectos ha sido cuando se dan cuenta de que esto tiene un impacto directo en la ciudadanía”, explicó.
Con todo, Paraira recalcó que es clave mantener un vínculo permanente con el mundo político, de modo de comunicar adecuadamente los proyectos, sus beneficios y las nuevas tecnologías involucradas, facilitando así su comprensión.
Aguas Andinas llama al diálogo para enfrentar la estrechez hídrica
El gerente general de Aguas Andinas, José Saez, recordó que Chile ha sido capaz de enfrentar con éxito desafíos complejos en el pasado en la industria sanitaria, como el saneamiento del agua potable. Hoy, sin embargo, el escenario es distinto. El ejecutivo advirtió que la sequía se ha transformado en la nueva gran dificultad, obligando al sector a enfrentar un problema de mayor escala y complejidad.
En esa línea, enfatizó que la estrechez hídrica ya no es solo un reto para la industria sanitaria, sino para el país en su conjunto, al poner en riesgo el desarrollo de otros sectores productivos.
“¿Cómo crecemos como país si tenemos estrechez hídrica? El llamado principal es que tenemos que ser capaces de poner este desafío sobre la mesa, acortar (los permisos) lo que sea necesario, para lograr lo que el país está necesitando”, sostuvo.
Asimismo, advirtió que los desequilibrios en esta materia terminan impactando directamente en el crecimiento económico. “Si una variable queda desbalanceada, el país no avanza con la velocidad que necesitamos. El tema hídrico no solo nos permitirá abrir la llave y tener agua, sino que también asegura que el país recupere el ritmo de crecimiento que tuvo y que hoy necesita”, agregó.
Frente a este escenario, Sáez recalcó que las soluciones técnicas ya están disponibles.
A su juicio, el desafío ahora es institucional: avanzar en coordinación y generar espacios de diálogo que permitan concretar esas soluciones.
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