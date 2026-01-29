​​MOP recibe cinco ofertas para diseñar ampliación del aeropuerto de Santiago que triplicará su capacidad

La licitación contempla el anteproyecto referencial que definirá el diseño base de un tercer terminal de pasajeros, una tercera pista, nuevo terminal de carga y un sistema de transporte interno que se conectará con la línea 7 del Metro.

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), confirmó que fueron cinco consultoras de ingeniería y arquitectura las que entregaron sus antecedentes para adjudicarse la licitación al anteproyecto referencial de la ampliación y mejoramiento del aeropuerto, etapa que definirá el diseño base de las futuras obras del Aeropuerto Arturo Merino Benitez (AMB).

En específico, los oferentes fueron las consultoras Arcadis Chile, FAIC, IDOM-Vidal, Ingeniería Cuatro-AYESA y Wood Ingeniería y Consultoría Chile. Esta licitación, de ante proyecto, se desarrollará durante los próximos cincos años y la Ministra de la cartera, Jessica López, afirmó que “es una gran señal para la industria el interés de cinco consultoras de ingeniería y arquitectura para diseñar los nuevos espacios que tendrá AMB hacia el año 2050”.

En detalle, esto implica el diseño base de la construcción de una tercera pista, un tercer terminal de pasajeros, el traslado del terminal de carga en un nuevo sector, el desarrollo de transporte interno entre los terminales. Asimismo, se deberá diseñar la amplificación de las áreas de mantención y la de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la habilitación de tres vías de acceso adicionales a la actual y el desarrollo de un circuito de áreas verdes que permita una mejor integración del aeropuerto con su entorno urbano.

Esta amplificación del aeropuerto, fue sugerida en un contexto en donde se actualizó el “Plan Maestro” del MOP, que concluyó la proyección del aumentó de la demanda y operaciones aeronáuticas, hará necesario triplicar la capacidad actual. En la etapa inicial de este plan, se evaluó construir un nuevo aeropuerto en las cercanías de AMB pero finalmente optaron por ampliar el aeropuerto actual.

Esto conlleva que la superficie aeroportuaria se duplique a más de 2.300 hectáreas. Además de que la infraestructura deberá ser capaz de contar con más de un millón de metros cuadrados de terminales para movilizar 84 millones de pasajeros al año y gestionar 125 operaciones aeronáuticas por hora.

Posterior a este anteproyecto, sigue efectuar procesos de ingeniería de detalles y expropiaciones, “por lo que se proyecta que las primeras obras se iniciarán a mediados de la próxima década”.