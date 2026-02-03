Presidente Boric sale al paso por los dichos del futuro ministro Arrau: “La cinta no es una foto para la autoridad"
El mandatario agregó que "las obras de Estado no son competencia entre políticos”.
En una entrevista con Señal DF, el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, adelantó los ejes que marcarán su gestión al frente de la cartera. Sin embargo, más allá de las definiciones programáticas, una de sus frases terminó concentrando la atención del mundo político.
El ingeniero civil comentó que él no viene "a cortar cintas”, sino a impulsar una reinstitucionalización transversal del MOP, afirmación que provocó una reacción directa de La Moneda.
Desde la Región de Aysén, específicamente durante la inauguración de la primera etapa de la nueva conexión vial entre Río Tranquilo, Lago Brown y la frontera con Argentina, la actual ministra de Obras Públicas, Jessica López, respondió a Arrau desde el podio, frente a autoridades locales y vecinos, recalcando que “nadie viene a cortar cintas”.
A juicio de la secretaria de Estado, “inaugurar una obra tiene un sentido bien profundo. Es honrar un trabajo que se ha hecho, largo, a veces duro. Honrar a todos los funcionarios públicos que han entregado su esfuerzo para eso. Honrar también en este caso a todo el personal del cuerpo militar del trabajo, y sobre todo honrar a los beneficiarios, la gente que vive en la zona y que va a recibir esta obra con alegría”.
La titular de la cartera agregó además que “uno no viene a cortar cintas no más, sino que a participar en un hito y un rito que es bien importante para las obras. La primera piedra es importante. El corte de cinta nos honra a todos”.
Tras la intervención de la ministra López, el Presidente Gabriel Boric tomó la palabra y enfatizó que la titular de Obras Públicas “tiene razón”.
“Cuando se desdeña de manera altiva el hecho de cortar una cinta, se está desdeñando también a los trabajadores y a los beneficiarios de las obras detrás de las cintas”, puntualizó el mandatario.
El Jefe de Estado ejemplificó que, en el caso de la obra que se estaba inaugurando en el sur, la encargada de cortar la cinta fue una niña de cinco años, que “no me cabe ninguna duda que se va a acordar de este momento porque significa la conectividad de su casa”.
“La cinta no es una foto para la autoridad. Es importante que todos entendamos eso. Las obras de estado no son competencia entre políticos, son para el pueblo de Chile, para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Al final da lo mismo quien la corte, lo importante es que se corte, que se haga”, concluyó Boric.
