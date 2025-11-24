América Latina eleva ganancias de Enaex un 18%

Enaex cerró septiembre con un sólido desempeño. La firma de explosivos ligada a Sigdo Koppers elevó sus utilidades en 18% interanual, hasta US$ 139,2 millones, mientras que sus ingresos consolidados alcanzaron US$ 1.565 millones, un 11% más que en igual período de 2024.

El crecimiento estuvo impulsado por sus operaciones en distintas latitudes: en América Latina la facturación subió 15% por mayores consumos en Chile y nuevos contratos en Perú. En Europa, África y Oceanía también anotó alzas de 5%.

Por su parte, el Ebitda llegó a US$ 283,3 millones, registrando un crecimiento de 14% y anotando un margen de 18%. Las ventas físicas aumentaron 7,2%, destacando el dinamismo en Brasil, Perú y Chile.