Gobierno y pausa en proyectos de hidrógeno verde: "Que se posterguen inversiones es natural con esa nueva realidad global"

Debido a las suspensiones en el trámite ambiental de megaproyectos de hidrógeno y amoníaco verde, hay un aire de repliegue en Magallanes y Antofagasta. El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, desdramatizó estas decisiones.

¿Hay preocupación por parte del Gobierno por esto?

"No, la verdad es que es coherente con el trabajo que hemos venido haciendo y que es parte de la estrategia que vamos a dejar que identifica un desplazamiento temporal en la demanda. Las proyecciones que hacemos de demanda global son muy similares a las que se habían hecho en el pasado, pero atrasadas en el tiempo. Por lo tanto, que se posterguen inversiones es natural con esa nueva realidad global", sostiene el biministro.

Según explica, en el caso de INNA, "AES nos señaló que esa era una decisión de la matriz, que no solo cerró los proyectos que tenía en Chile, sino que en todas partes del mundo. Por lo tanto, es una decisión de una empresa en particular y que no dice relación con nuestra realidad, más allá de las complejidades que haya tenido el proyecto". Y recalca que se requiere aprobar el proyecto de ley que está en el Congreso.

¿Se asume que estos síntomas corresponden más bien a un escenario más internacional? "Absolutamente. A cualquier actor de la industria que le preguntes va a decir lo mismo, con la salvedad de que tenemos oportunidades domésticas y que las debiésemos aprovechar, pero sin cubrir la brecha de costos que hoy día tiene el hidrógeno verde respecto de hidrógeno gris no la vamos a poder aprovechar. Y nuevamente la propuesta que hacemos de crear un subsidio para la demanda de hidrógeno verde se financia con los propios recursos públicos que genera el desarrollo de la industria".

¿No hay ninguna autocrítica de algo que se pudo haber hecho mejor quizás? García es enfático: "Creo que se hizo un gigantesco esfuerzo, como probablemente no se ha hecho con ninguna industria en Chile, en todos los ámbitos". Añade que "se ha hecho un esfuerzo enorme como país para promover la industria en su integralidad, desde apoyar la facilitación de los trámites públicos hasta crear el conocimiento que el desarrollo de la industria requiere".