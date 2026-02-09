AES retira oficialmente del SEIA su polémico megaproyecto de hidrógeno y amoníaco verde por US$ 10 mil millones

Tras anunciar el 23 de enero su decisión, el 6 de febrero la empresa presentó una carta al SEA donde pide retirar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del sistema.

"A través de la presente solicito retirar del sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 'INNA - Proyecto Integrado de Infraestructura Energética para la Generación de Hidrógeno y Amoníaco Verde'".

Con estas palabras, AES Andes formalizó el 6 de febrero en una carta al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta su decisión se desistirse del polémico megaproyecto de hidrógeno y amoníaco verde que involucra una inversión de US$ 10 mil millones, determinación que había anunciado el 23 de enero en un comunicado.

Si bien la carta presentada por AES al Servicio fue escueta, sin esgrimir argumentos, fue en el comunicado antes mencionado donde la firma sinceró sus razones para no prosperar con el megaproyecto ubicado en Taltal, Región de Antofagasta, que había ingresado el 20 de diciembre de 2024 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Según explicó la empresa, tomó la decisión de priorizar sus esfuerzos en el desarrollo y construcción de la cartera de proyectos renovables y almacenamiento de energía, "siguiendo el lineamiento de su matriz en Estados Unidos". Y advirtió que "esta determinación no cuestiona el valor ni el potencial del desarrollo de la industria del hidrógeno verde para Chile".

Aunque el megaproyecto estaba suspendido en su trámite ambiental, y DF ya había advertido señales del desánimo y repliegue que se comenzó a sentir con fuerza especialmente en los megaproyectos de amoníaco verde en la Región de Magallanes, la decisión sorprendió. Eso sí, habían señales que habían puesto en duda las posibilidades del proyecto para ver la luz. Esto, por el fuerte rechazo de la comunidad astronómica nacional e internacional.

A lo que se sumó la postura del Presidente electo, José Antonio Kast, quien en el debate de Anatel en el marco de la segunda vuelta presidencial, sorprendió con su oposición a la iniciativa.

"Si queremos ver temas de empleo, avancemos en Dominga, avancemos en proyectos mineros, en lugares donde no contaminen el cielo chileno. Estos cielos son únicos, únicos a nivel mundial", sostuvo el republicano, desmarcándose de la postura de su contrincante, Jeannette Jara, quien apoyó que el proyecto avanzara.

A fines de enero, tras la decisión anunciada por AES, el director ejecutivo de la Asociación Chilena del Hidrógeno (H2 Chile), Marcos Kulka, reconoció a DF que "a nivel global la industria está atravesando una fase de ajuste y maduración. Chile no es ajeno a ese proceso".