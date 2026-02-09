AES retira oficialmente del SEIA su polémico megaproyecto de hidrógeno y amoníaco verde por US$ 10 mil millones
Tras anunciar el 23 de enero su decisión, el 6 de febrero la empresa presentó una carta al SEA donde pide retirar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del sistema.
Noticias destacadas
"A través de la presente solicito retirar del sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 'INNA - Proyecto Integrado de Infraestructura Energética para la Generación de Hidrógeno y Amoníaco Verde'".
Con estas palabras, AES Andes formalizó el 6 de febrero en una carta al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta su decisión se desistirse del polémico megaproyecto de hidrógeno y amoníaco verde que involucra una inversión de US$ 10 mil millones, determinación que había anunciado el 23 de enero en un comunicado.
Si bien la carta presentada por AES al Servicio fue escueta, sin esgrimir argumentos, fue en el comunicado antes mencionado donde la firma sinceró sus razones para no prosperar con el megaproyecto ubicado en Taltal, Región de Antofagasta, que había ingresado el 20 de diciembre de 2024 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Según explicó la empresa, tomó la decisión de priorizar sus esfuerzos en el desarrollo y construcción de la cartera de proyectos renovables y almacenamiento de energía, "siguiendo el lineamiento de su matriz en Estados Unidos". Y advirtió que "esta determinación no cuestiona el valor ni el potencial del desarrollo de la industria del hidrógeno verde para Chile".
Aunque el megaproyecto estaba suspendido en su trámite ambiental, y DF ya había advertido señales del desánimo y repliegue que se comenzó a sentir con fuerza especialmente en los megaproyectos de amoníaco verde en la Región de Magallanes, la decisión sorprendió. Eso sí, habían señales que habían puesto en duda las posibilidades del proyecto para ver la luz. Esto, por el fuerte rechazo de la comunidad astronómica nacional e internacional.
A lo que se sumó la postura del Presidente electo, José Antonio Kast, quien en el debate de Anatel en el marco de la segunda vuelta presidencial, sorprendió con su oposición a la iniciativa.
"Si queremos ver temas de empleo, avancemos en Dominga, avancemos en proyectos mineros, en lugares donde no contaminen el cielo chileno. Estos cielos son únicos, únicos a nivel mundial", sostuvo el republicano, desmarcándose de la postura de su contrincante, Jeannette Jara, quien apoyó que el proyecto avanzara.
A fines de enero, tras la decisión anunciada por AES, el director ejecutivo de la Asociación Chilena del Hidrógeno (H2 Chile), Marcos Kulka, reconoció a DF que "a nivel global la industria está atravesando una fase de ajuste y maduración. Chile no es ajeno a ese proceso".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
CChC apuesta por absorción de mano de obra local para reconstrucción del Biobío y desestima alzas de costos desmedidas
Desde el gremio proyectan que la baja actividad del sector compensará la demanda de insumos, evitando presiones inflacionarias. Pese a ello, el Sernac advierte sobre penas de cárcel para quienes incrementen los precios durante la vigencia del Estado de Catástrofe.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete