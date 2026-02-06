Proyecto eólico de la francesa EDF en la Región de Antofagasta, por más de US$ 600 millones, consigue su permiso ambiental

Se trata del Parque Eólico Wayra que, tras ser aprobado en la Coeva a fines de enero, consiguió este miércoles su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Tras ser aprobado por unanimidad por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta a fines de enero, este miércoles el proyecto Parque Eólico Wayra de la francesa EDF, con una inversión de US$ 623 millones, consiguió su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

El proyecto, que se ubicará en la comuna de Taltal, tiene por objetivo construir y operar una central de generación de energía eléctrica a través de energías renovables no convencionales (ERNC) de 557 MW de potencia que, en adición a un almacenamiento en baterías con capacidad máxima hasta 750 MWh aproximadamente, será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que fue ingresado en septiembre de 2023, el proyecto, abarcando todas sus partes y obras, cubrirá una superficie aproximada de 278,85 ha. La iniciativa se emplaza dentro de la Zona de Reserva Eólica Taltal y fue adjudicado al titular mediante licitación de Bienes Nacionales.

Asimismo, se detalla que requerirá un máximo de 506 personas en la fase de construcción; un máximo de 50 personas en la fase de operación, y un máximo de 300 personas en la fase de cierre.

Consultado por DF, el CEO de EDF power solutions Chile, Joan Leal, sostuvo que "la obtención de la RCA para Wayra es un hito que representa un paso importante para EDF power solutions en Chile".

"Este proyecto híbrido, que integra tecnologías solar, eólica y almacenamiento, está plenamente alineado con nuestro objetivo de desarrollar soluciones innovadoras de gran escala para entregar energía renovable y segura a nuestros clientes y aportar flexibilidad al sistema eléctrico, de manera de avanzar en una transición energética sustentable y responsable", destacó.