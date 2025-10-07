Barros & Errázuriz prepara mudanza a terreno de la inmobiliaria de Fernández León en El Golf

Terreno en el cual se construirá la próxima oficina de B&E.

Se trata de un lote a metros de la rotonda Pérez Zujovic, en el cual hay un edificio en proceso de construcción, y donde la firma utilizará el 50% del inmobiliario.

Después de más de un cuarto de siglo en Isidora Goyenechea, el estudio de abogados Barros & Errázuriz prepara el cambio de su sede central.

La firma dejará el edificio que los ha albergado desde el año 2000 para instalarse en un nuevo inmueble actualmente en etapa de construcción, ubicado en el barrio El Golf.

El traslado está previsto para dentro de cuatro años y se concretará en un proyecto desarrollado por la Inmobiliaria FFV, ligada a Eduardo Fernández León y en la cual Leonidas Vial también tiene participación. La operación de compra del terreno -emplazado a pocos metros de la rotonda Pérez Zujovic- . La operación de compra del terreno -emplazado a pocos metros de la rotonda Pérez Zujovic- habría bordeado los US$ 10 millones.

El lote, de 1.710 metros cuadrados, se encuentra en avenida Vitacura 2985, sitio donde anteriormente tuvieron lugar una serie de restaurantes como La Piccola Italia y más tarde Parrilladas Argentinas.

En el futuro edificio, el estudio de abogados ocupará los seis últimos pisos, equivalentes al 50% del proyecto, y según fuentes conocedoras de la intermediación, el contrato de arriendo ya estaría cerrado.

Barros & Errázuriz señaló a DF que “el proyecto está actualmente en etapa de diseño, lo que permite al estudio participar activamente en la creación de un espacio pensado especialmente para su equipo: moderno, colaborativo e integrado”.

El diseño arquitectónico está a cargo de Borja Huidobro y el estudio A4.

Un cambio alineado con su expansión

El nuevo edificio se enmarca en el plan de crecimiento y proyección del estudio. “Reafirmando su compromiso con su equipo y las futuras generaciones”, sostuvieron desde Barros & Errázuriz.

Este paso se suma a la expansión internacional de la firma, que el año pasado marcó un hito al convertirse en el primer estudio de abogados chileno en abrir una oficina en Nueva York.