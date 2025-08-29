Garnham Abogados ficha nueva socia para área tributaria
El equipo tributario del Estudio Garnham, encabezado por los socios Patrick Humphreys y Arturo Garnham, anunció recientemente la llegada de nuevas integrantes: Mirenchu Muñoz, quien se suma en calidad de socia, y Beatriz Riveros como asociada.
Mirenchu Muñoz es abogada de la Universidad de Chile, con un Advanced LLM in International Taxation de la Universidad de Leiden, en Holanda. Cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría y litigación tributaria. Antes de unirse a Garnham Abogados, se desempeñó por 10 años como abogada senior en Bofill, Escobar & Silva; anteriormente fue gerente de PriceWaterhouseCoopers Chile y estuvo en el grupo tributario del entonces estudio Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner.
Por su parte, Beatriz Riveros se licenció recientemente en ciencias jurídicas en la Universidad de Chile y se encuentra en proceso de obtener su título de abogada. Antes de integrarse como asociada de Garnham, fue procuradora y pasante en este mismo estudio, y anteriormente se desempeñó en López Escobar Del Río como procuradora, además de pasante en Cariola Diez y Pérez-Cotapos.
Respecto de estas nuevas incorporaciones, el socio fundador Arturo Garnham dijo que con ellas se busca robustecer el área tributaria para seguir respondiendo a los nuevos desafíos del área: “Es la combinación perfecta, ya que estamos fortaleciendo la práctica de litigación tributaria en ambos extremos. La llegada de Mirenchu nos aporta una visión estratégica y 20 años de experiencia, que son un lujo para nuestros clientes, mientras la incorporación de Beatriz muestra que seguimos apostando por el talento joven y la energía que define el futuro de la firma”, puntualizó.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
