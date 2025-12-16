Andacor elige un nuevo directorio sin representación de los minoritarios y esta composición viabiliza ingreso de MCP
Ninguna de las sociedades relacionadas a Los Quiques llegó a la junta donde se eligió el board, por lo que dicho bloque quedó sin representación.
La división entre los dueños de Andacor es histórica. El holding que opera El Colorado, Farellones y centros aledaños en los volcanes Villarrica y Osorno es controlado por la familia Leatherbee, pero existen facciones al interior de este clan desde hace años, las cuales se han ido intensificando con la posible entrada de Mountain Capital Partners (MCP) -los actuales dueños de Valle Nevado y La Parva- a la propiedad.
En específico, los dos bloques se dividen en el grupo controlador o “Grupo Cururo” que es comandado por Richard Leatherbee, y el minoritario o “Los Quiques” que está encabezado por su hermana Anita Leatherbee.
A juicio de fuentes relacionadas a la empresa, esta división le ha causado mucho daño a la sociedad e incluso aseguran que fue la gran causa de la reorganización judicial en la cual la compañía se ve envuelta hoy en día.
Con todo, este lunes, la empresa operadora de centros de esquí informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que revocaron en su totalidad al directorio de la sociedad, por unanimidad de los accionistas asistentes y que eligieron uno nuevo.
El directorio nominado durante la junta extraordinaria de este lunes quedó integrado por Juan Esteban Montero, Michael Leatherbee, Francisco Javier Costa, Peter Leatherbee y Patricio Rámila Pinochet, entre los cuales ninguno fue elegido por los minoritarios.
¿La razón? Según fuentes conocedoras de la interna confirmaron a DF, ninguna de las sociedades relacionadas a Los Quiques llegó a la junta citada, por lo que dicho bloque quedó sin representación la mesa directiva.
La interna
Estos movimientos en la empresa comenzaron luego de que el pasado 25 de noviembre José Ignacio Jiménez presentara su renuncia como presidente del directorio y director de Andacor, junto con Ramón Rodríguez Matte, quien también presentó su dimisión.
Si bien esa misma fecha se acordó designar a Francisco Costa como presidente y se designó a Michael Gerald Leatherbee y Juan Esteban Montero como nuevos directores, Los Quiques no estuvieron de acuerdo y -según cuentan personas conocedoras de la situación- plantearon que el nombramiento de los reemplazantes no estaba bien hecho.
Fue por esto que el Grupo Cururo -en ánimo de evitar cuestionamientos, según explican conocedores de la interna- convocó a una nueva junta, donde se aprobó la revocación total del directorio de Andacor, la elección de nuevos miembros y la ratificación de todas las decisiones adoptadas con un 60% de quórum, aunque sin la participación de Los Quiques.
Cabe destacar, según entendidos en el tema, esta decisión de los accionistas minoritarios de no asistir a la junta y de quedar sin representantes en el directorio es algo que favorece al Grupo Cururo, dado que se enmarca dentro de los esfuerzos de la empresa de poder salir de su reorganización judicial y de poder lograr que entre MCP a la propiedad.
No obstante, expertos no descartan que se pueda tratar de una estrategia penal por parte de Los Quiques, quienes aún miran con ojo crítico la entrada de los dueños de Valle Nevado y La Parva dado que a su juicio "el real propósito de esta operación (el aumento de capital para que los estadounidenses entren) es diluir a los minoritarios".
