Andrónico Luksic Lederer dejará alto cargo ejecutivo en Antofagasta Minerals

A partir del 1 de febrero saldrá de la vicepresidencia de Desarrollo en el brazo minero del holding.

Siguen los cambios en empresas relacionadas al grupo Luksic.

Y es que en Antofagasta Minerals (AMSA), el brazo minero del grupo, ayer se confirmó internamente a los colaboradores de la firma que Andrónico Luksic Lederer dejará sus funciones como vicepresidente de Desarrollo del grupo minero.En el informativo interno, se explicitó que su partida de la firma será a contar del 1 de febrero, en atención a las nuevas responsabilidades que está asumiendo en Quiñenco.

Y es que tras el anuncio del martes por la noche del gabinete que acompañará al Presidente electo José Antonio Kast -y la confirmación de que el CEO de Quiñenco Francisco Pérez Makenna asumirá como canciller-, el miércoles esta última compañía informó profundos cambios en su gobernanza.

Aparte de designar a Macario Valdés en reemplazo de Pérez Mackenna en la gerencia general -a contar el 1 de febrero-, se comunicó también que Andrónico Luksic Lederer asumía la vicepresidencia en el directorio del holding industrial, en reemplazo de Jean Paul Luksic, quien en todo caso se mantiene en la mesa directiva de Quiñenco.

El comunicado interno de AMSA de ayer alude explícitamente a dicho “nuevo desafío profesional” de Luksic Lederer, “con especial dedicación a inversiones y desarrollo de nuevos negocios”.