Bodegas de vino y productores de whisky recurren crecientemente al crédito privado para su financiación

Desde préstamos respaldados por barriles de whisky hasta alianzas con grandes fondos, el sector busca oxígeno en medio de la incertidumbre.

Las viñas y bodegas de vinos, los distribuidores de bebidas alcohólicas y las destilerías están recurriendo al crédito privado para obtener financiación, especialmente porque los aranceles y la disminución de los hábitos de consumo de alcohol suponen un mayor riesgo para la industria.

Una asociación de préstamo directo entre Wells Fargo y Centerbridge Partners ha proporcionado varios préstamos a distribuidores de bebidas en los últimos meses, incluidos Hand Family Cos. y Southern Crown Partners.

A principios de este año, la cadena de restaurantes y clubes de vinos Cooper's Hawk Winery & Restaurants, respaldada por Ares Management, buscaba recurrir al crédito privado para refinanciar su deuda.

“Hemos visto acuerdos que van desde las bodegas más grandes, que se ven en todos los supermercados a precios económicos durante los últimos 40 años, hasta marcas individuales de alta gama con modelos de negocios que se centran más en la escasez y el efecto de exclusividad”, dijo el director de préstamos directos de PGIM Private Capital, Matthew Harvey.

Las transacciones en este sector han adoptado diversas formas, incluyendo préstamos corporativos tradicionales y financiación con respaldo de activos. Para transacciones más convencionales, las entidades de crédito privadas generalmente se han centrado en negocios con una buena retención de clientes. En el caso de Cooper's Hawk, la cadena ofrece membresías mensuales, que requieren que los clientes recojan sus pedidos de vino en persona en uno de sus restaurantes.

En las operaciones privadas respaldadas por activos, los prestamistas pueden utilizar barriles de whisky y bourbon, o viñedos, como garantía. Estas transacciones implican "préstamos con garantía de algo monetizable", como el propio vino o terrenos, según Harvey.

Los barriles de bourbon pueden ser activos particularmente atractivos, ya que su valor se revaloriza con el tiempo a medida que la bebida envejece. En marzo, la división de crédito de InvestBev Group otorgó hasta US$ 50 millones a la destilería Lofted Custom Spirits, respaldada por el inventario de barriles envejecidos, según un comunicado .

Los prestamistas privados pueden llegar a acuerdos con empresas que los bancos regulados no siempre pueden respaldar, como granjas de cannabis o casinos. Sin embargo, deben rendir cuentas a sus inversores, quienes a menudo no ven con buenos ojos prestar a empresas moralmente cuestionables, según los participantes del mercado.

Con menos gente bebiendo, la caída de las ventas de alcohol y los aranceles que amenazan con afectar las importaciones, los prestamistas privados también están asumiendo más riesgos con este tipo de acuerdos. Las destilerías, los clubes de vino y los distribuidores son particularmente propensos al gasto del consumidor, y algunos han acabado en quiebra.

“Estamos atravesando un momento extraño en el mundo en el que hay mucha indecisión: hay aranceles, hay GLP-1, hay un estado cuasi legal de las bebidas de cannabis”, dijo Brian Rosen, fundador de InvestBev, que también ofrece capital privado.

Rosen dijo que ve retornos de hasta un 30% en acuerdos de crédito privado para un negocio relacionado con el alcohol, dada la especialización necesaria.

“Los bancos analizan todo eso y dicen que el riesgo crediticio es demasiado alto, y ahí es donde estaremos encantados de intervenir”, afirmó.

Oportunidad Buzz

Algunos bancos han estado demasiado concentrados en el sector de las bebidas durante algún tiempo, según los participantes del mercado. Esto no significa que hayan abandonado el sector por completo: para Hand Family y Southern Crown, Wells Fargo proporcionó líneas de crédito revolvente junto con la alianza de préstamos directos.

Pero con una disminución del consumo y de los aranceles, las empresas pueden tener mayor necesidad de capital, que las firmas de crédito privadas pueden proporcionar.

Algunas empresas de bebidas alcohólicas que cotizan en bolsa ya están sintiendo la presión. Molson Coors Beverage Co., propietaria de varias marcas de cerveza, redujo recientemente sus previsiones para el año completo por segundo trimestre consecutivo, alegando la continua presión de un consumidor débil y la caída de la cuota de mercado en EEUU.

“El alcohol está definitivamente en un punto de inflexión”, afirmó Ranesh Ramanathan, socio de Akin Gump Strauss Hauer & Feld. “Los aranceles les afectan mucho, y los márgenes ya son bastante ajustados”.

“Las ventas han bajado a medida que ha disminuido el gasto discrecional”, dijo. “Sin embargo, si recordamos la época de la pandemia o 2008, la industria se mantuvo resiliente durante las recesiones económicas”.

Sin embargo, varios prestamistas tradicionales aún tienen secuelas de las recientes pérdidas en la industria.

Quiebras

Uncle Nearest, una marca de whisky con sede en Tennessee, fue declarada recientemente en quiebra tras incumplir con el pago de préstamos por valor de US$ 108 millones. Luca Mariano Distillery, con sede en Kentucky, y Stoli Group USA, propietaria de la marca de bourbon Kentucky Owl, se declararon en quiebra el año pasado, según documentos judiciales. Otra destilería, Garrard County Distilling, también fue declarada en quiebra.

En caso de quiebra, estas empresas pueden requerir una especialización más limitada —y una licencia para vender bebidas alcohólicas— para asumir el control, en comparación con las de otros sectores. No todos los prestamistas tienen esa capacidad.

Rosen, de InvestBev, dijo que tener conocimiento y experiencia en la industria de bebidas espirituosas es esencial: si necesita liquidar un activo, puede contactar a los minoristas del mercado.

“Si no sabes cómo liquidar los activos o no estás dispuesto a asumir el control del negocio, será un problema”, afirmó Kevin Griffin, socio gerente y director ejecutivo de MGG Investment Group. En 2023, MGG adquirió Spring Mountain, un viñedo del Valle de Napa, tras declararse en quiebra.