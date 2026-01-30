Consultora especializada en “permisología” lanza dos nuevas áreas de negocios
Urbano Proyectos, consultora especializada en estudios de impacto vial y ambientales, además de la gestión de permisos para el desarrollo inmobiliario -es decir, a resolver la etapa de la “permisología” para distintas empresas-, iniciará 2026 lanzando dos nuevas áreas de servicios.
La consultora fue fundada en 2008 por los ingenieros Iván Muñoz y Andrés Villaseca: ahora, sumará un área de “Ciudad y Territorio”, liderada por el arquitecto y revisor independiente, Francisco Santibáñez; y una de “Gestión de Obras”, que será comandada por el ingeniero Óscar Higuera.
La primera de las áreas apunta a servicios de planificación de proyectos, revisión normativa, análisis financiero urbanístico, subdivisiones-fusiones y seguimiento de aprobaciones. La segunda, tiene que ver con desarrollo de ingeniería de detalle, gestión de construcción y tratamiento del espacio publico, es decir, la construcción directa de los proyectos, hasta la recepción, con los servicios públicos sectoriales.
El objetivo es permitir a los desarrolladores inmobiliarios “planificar y financiar en tiempo y forma sus proyectos”, aseguraron desde Urbano.
