CSAV pagará US$ 200 millones en dividendos en 10 días más luego de recibir retenciones de autoridad tributaria de Alemania

Dividendos por un total de US$ 200 millones en su equivalente en pesos pagará la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) el próximo 23 de octubre. Ello, luego que la junta ordinaria de accionistas aprobada la propuesta realizada por el directorio.

Este dividendo eventual, que equivale a US$ 0,0038971255361 por acción, se entrega tras la devolución de retenciones de impuestos a CSAV desde Alemania. Con esto, desde 2020, Vapores habrá distribuido más de US$ 5.400 millones por concepto de dividendos.

"Hemos anticipado parte importante de la recaudación a nuestros accionistas, a la espera del cierre del año y proyecciones más claras para el próximo", dijo el gerente general de CSAV, Óscar Hasbún.

El dividendo aprobado se pagará a los accionistas inscritos en el registro respectivo a la medianoche del día 17 de octubre de 2025.