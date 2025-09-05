Autoridad tributaria de Alemania devuelve US$ 476 millones en impuestos retenidos a CSAV

Con lo anterior, dijo la empresa, "queda por recuperar sólo la retención correspondiente a aquella del dividendo de Hapag-Lloyd a CSAV Germany Container Holding GmbH pagado en mayo 2025 por un monto total de 114,0 millones de euros (US$ 133,61 millones)".

Cabe destacar que la recuperación de dichos montos no tiene efecto en los resultados por impuestos de la compañía, ya que éstos han sido debidamente provisionados, explicó la firma naviera.