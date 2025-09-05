Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

Autoridad tributaria de Alemania devuelve US$ 476 millones en impuestos retenidos a CSAV

Se trata de la primera restitución relacionadas a los dividendos pagados por CSAV Germany Container Holding GmbH a Compañía Sud Americana de Vapores en Chile.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Viernes 5 de septiembre de 2025 a las 17:35 hrs.

Valeria Ibarra impuestos VAPORES navieras
<p>Autoridad tributaria de Alemania devuelve US$ 476 millones en impuestos retenidos a CSAV</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Mapa de inversión inmobiliaria: las 10 comunas con mayor demanda en Chile y cuánto cuesta el metro cuadrado
2
Señal DF

23 aportantes del fondo de LarrainVial se suman a la querella de Antonio Jalaff por venta de Grupo Patio
3
Mercados

Altos patrimonios chilenos arriesgan elevadas multas por no declarar impuestos en Estados Unidos
4
Economía y Política

Terminar programas, límites a gratuidad y congelar sueldos y dotación: expertos proponen medidas para ahorrar US$ 2.000 millones anuales al Fisco
5
Empresas

Quejas por favoritismo hacia subordinada con la que mantenía relación llevaron a la caída del exCEO de Nestlé
6
DF MAS

No paran: filial de gigante Constellation Software concreta su tercera adquisición en Chile
7
Empresas

Patricio Góngora renuncia al directorio de Canal 13 tras reportaje de CHV y niega vínculos con cuentas anónimas
8
DF MAS

Fondo inmobiliario de Nicolás Ibáñez Jr. compra dos marinas en EEUU
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete