Autoridad tributaria de Alemania devuelve US$ 476 millones en impuestos retenidos a CSAV
Se trata de la primera restitución relacionadas a los dividendos pagados por CSAV Germany Container Holding GmbH a Compañía Sud Americana de Vapores en Chile.
La Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) informó que este viernes recibió la devolución de la totalidad de los impuestos retenidos por la autoridad alemana asociados a la segunda etapa de distribución de dividendos. El monto recuperado asciende a 406,3 millones de euros, unos US$ 476,2 millones.
Se trata de la primera devolución de retenciones de impuestos relacionadas a los dividendos pagados por CSAV Germany Container Holding GmbH a Compañía Sud Americana de Vapores en Chile, informó la compañía ligada al grupo Luksic.
Con lo anterior, dijo la empresa, "queda por recuperar sólo la retención correspondiente a aquella del dividendo de Hapag-Lloyd a CSAV Germany Container Holding GmbH pagado en mayo 2025 por un monto total de 114,0 millones de euros (US$ 133,61 millones)".
Cabe destacar que la recuperación de dichos montos no tiene efecto en los resultados por impuestos de la compañía, ya que éstos han sido debidamente provisionados, explicó la firma naviera.
