CSAV propone un dividendo extraordinario de US$ 200 millones a los accionistas tras recibir impuestos retenidos en Alemania
La junta de accionistas de la naviera se realizará el próximo 13 de octubre y este dividendo se pagaría el 23 de octubre de 2025. Todo tras recibir 406,3 millones de euros (US$ 478 millones) de retenciones tributarias en Alemania,
La Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), ligada al grupo Luksic, informó que el directorio, en una sesión ordinaria realizada hoy, acordó citar a la junta extraordinaria de accionistas para proponer el reparto de un dividendo eventual por US$ 200 millones, que equivale a US$0,0038971255361 por acción.
Este dividendo, de ser aprobado, sería pagado en pesos y se imputaría a las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.
La asamblea de socios de la naviera se realizará el próximo 13 de octubre a las 11.30 horas en The Ritz-Carlton Santiago y este dividendo se pagaría el próximo 23 de octubre de 2025 a los accionistas inscritos en el registro respectivo a la medianoche del día 17 de octubre de 2025.
"Como informamos el día 5 de septiembre a través de una Información de Interés, CSAV recuperó retenciones de impuestos por un total de 406,3 millones de euros (US$ 478 millones) desde Alemania, lo que permite al directorio proponer este dividendo para nuestros accionistas antes de fin de año", dijo el gerente general de la compañía, Óscar Hasbún.
