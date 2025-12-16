El consorcio que lidera la carrera por la nueva concesión de BordeRío

Pese a que el concejo municipal de Vitacura ya aprobó la adjudicación a la sociedad Parque Río, otro de los oferentes presentó un reclamo ante el ente comunal.

Tras años de controversias judiciales, la concesión de BordeRío -el centro gastronómico y cultural emplazado en el Parque del Río Mapocho, en la comuna de Vitacura- está entrando en una nueva etapa.

El fin del contrato con la actual operadora, Inversiones Santa Mónica, estuvo marcado por un conflicto con el municipio que se extendió por tres años, episodio que finalmente quedó atrás tras un acuerdo entre las partes. Con ello, el nuevo proceso de licitación ya se encuentra en su recta final.

La semana pasada, el concejo municipal de Vitacura aprobó adjudicar mediante licitación pública la nueva concesión del recinto al Consorcio Parque Río, agrupación que asoma como el futuro operador del espacio por los próximos 15 años.

Dicho grupo está conformado por dos sociedades. La primera es Gestión y Administración de Parques SpA, vinculada al ingeniero civil industrial Nicolás Álamo Salazar, quien cuenta con una década de experiencia en el sector inmobiliario. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en Cencosud y se ha desempeñado como gerente general de empresas ligadas a la vivienda social y a la inversión inmobiliaria.

15 años es el período de duración del nuevo contrato. $ 3.229 millones fue la oferta económica del consorcio Parque Río.

La segunda firma es Arquitectura, Ingeniería y Construcción Diseñar SpA, del arquitecto Jorge Muñoz. Durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera, Muñoz trabajó en el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), y actualmente es socio de Diseñar SpA, oficina especializada en proyectos de recuperación y mejoramiento del espacio público y de viviendas sociales, tanto en Santiago como en regiones.

Ambos profesionales serían los encargados de liderar la nueva etapa de la concesión. De acuerdo con el cronograma del proceso, este debería quedar completamente cerrado a más tardar el 31 de diciembre, para que la nueva administración inicie formalmente sus funciones el 5 de febrero próximo.

¿Flancos abiertos?

Pese a que el proceso avanza a paso firme y se espera una adjudicación definitiva en el corto plazo, la licitación no ha estado exenta de tensiones.

En primer lugar, fuentes cercanas al proceso señalaron que el otro competidor que ofertó no quedó conforme con el resultado.

Según explicaron, las dos empresas presentaron ofertas altamente competitivas. En concreto, Minera y Constructora Río Grande, compañía familiar del Biobío fundada por Juan Andrés del Río Bustamante, presentó la oferta económica más alta, por UTM 51.660, equivalentes a $3.592 millones.

En comparación, el Consorcio Parque Río ofertó UTM 46.440, unos $3.229 millones. No obstante, su propuesta técnica obtuvo una mejor evaluación, factor que terminó inclinando la balanza a su favor.

Este desenlace llevó a Río Grande a presentar una reclamación ante la Municipalidad de Vitacura para impugnar el proceso. Con todo, las mismas fuentes aseguraron que la decisión del concejo ya está zanjada y que el procedimiento administrativo debería concluir en los próximos días.

El segundo flanco es de carácter más técnico. Según las mismas fuentes, durante la etapa de recepción de ofertas hubo una tercera empresa interesada que no logró participar.

Se trataría de una firma de capitales brasileños que, pese a su intención de competir por la concesión, no pudo ingresar su propuesta debido a problemas en la plataforma de Mercado Público, sistema a través del cual se canalizan este tipo de licitaciones. La situación derivó en la presentación de un reclamo por parte de la compañía.

Un nuevo diseño

Actualmente, el terreno alberga un centro gastronómico y espacios destinados a conferencias y exposiciones, cuya configuración -según se establece en las bases de la licitación- interrumpe la continuidad del Parque Escrivá de Balaguer.

Por ello, la nueva concesión considera una propuesta arquitectónica orientada a restituir esa conexión, abriendo el predio a la estructura verde y pública del borde ribereño, de modo que el parque se integre al centro del terreno y se refuercen la continuidad paisajística, la visibilidad y la accesibilidad hacia el proyecto Mapocho 42K.