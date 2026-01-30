Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

El declive de un líder histórico: cómo Chevrolet cayó del primer al quinto lugar en el mercado automotor chileno

La estadounidense perdió terreno en la última década, afectada por la masiva entrada de firmas chinas, la fragmentación del mercado y un giro estratégico que redujo sus ventas en volumen.

Por: Magdalena Espinosa

Publicado: Lunes 2 de febrero de 2026 a las 04:00 hrs.

Magdalena Espinosa empresas autos ventas Ventas automóviles
<p>Foto: Bloomberg.</p>

Foto: Bloomberg.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Bernardo Matte: “Estamos todos muy esperanzados de que este nuevo gobierno haga una gran labor”
2
DF MAS

Isabella Luksic compartió escenario con Carlos Vives en Panamá
3
DF MAS

Portillo, Atacama, la Patagonia y ahora Chiloé: la fórmula hotelera de los Purcell
4
DF MAS

35 años y una empresa de US$ 9.300 millones: las lecciones de Guillermo Rauch desde Silicon Valley
5
DF MAS

La alta presencia de chilenos que marcó el Foro Económico en Panamá
6
Empresas

Grupo Sencorp logra la venia de sus acreedores y extiende acuerdo de pago de deudas de su reorganización judicial
7
Empresas

Empresas eléctricas recurren al Tribunal Constitucional por nueva exigencia de atención al cliente incluida en reajuste 2026
8
Empresas

Parque Arauco adquiere centro comercial Parque Chicureo por unos US$ 106 millones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete