El Ferrari de 1965 valorado en más de US$ 2 millones que llegó a Chile
Hace unos meses comenzaron a circular en redes sociales fotos de un exclusivo Ferrari que llegó a Chile. No es rojo ni cero kilómetro; sí es uno de los autos más caros que circulan hoy por hoy por las calles de Santiago.
Se trata de un exclusivo Ferrari 275 GTB del año 1965 (el mismo de la foto), el que fue importado desde Europa por la empresa Road Trip, de Martín Durruty del Río, dedicada a la compra y venta de autos antiguos y de colección.
El comprador fue un empresario chileno, que tuvo que desembolsar más de US$ 2 millones por el exclusivo Ferrari, según los valores alcanzados en los últimos remates de vehículos similares en el extranjero.
Actualmente, hay uno similar a la venta en California, EEUU, que se ofrece en poco más de US$ 2,6 millones.
Se estima que el auto más caro que hay en Chile en la actualidad es el superdeportivo híbrido de edición limitada Ferrari LaFerrari, valorado en unos US$ 3,5 millones. Le sigue el Koenigsegg Jesko llegado hace unos meses, que supera los US$ 3 millones. En tercer lugar, figura el mentado Ferrari 275 y luego los cuatro Mercedes Benz 300 SL de los años 50 que hay en el país (tres Alas de Gaviota y uno descapotable), que en remates en el exterior superan el US$ 1,5 millón cada uno.
