Empresas llevan licitación de Junaeb a tribunales por adjudicación a compañías ligadas a los mismos grupos económicos

Se debe asegurar que "la competencia se desarrolle entre agentes económicos efectivamente independientes y no entre meras fachadas jurídicas de un mismo controlador”, sostuvo Hendaya, una de las firmas.

El año 2022, la actual administración de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) decidió realizar cambios sustanciales a la licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), emblema de la institución y una de las subastas más millonarias del país.

Una de las principales modificaciones fue que los prestadores deberían informar quiénes son sus beneficiarios finales, esto es, las personas naturales que posean directa o indirectamente, una participación igual o mayor al 10% del capital o de los derechos a voto de la firma. El objetivo de esto era acabar con el multirut, práctica con la cual empresas relacionadas, a través de distintas sociedades, podían hacerse con un porcentaje de la licitación mayor a lo permitido.

Fue esta norma la que ahora provocó que, de cara a la preparación del año escolar 2026, la licitación volviera a judicializarse. Dos empresas -Hendaya y Kümelkan- que participaron en el proceso acudieron al Tribunal de Contratación Pública (TCP) acusando que Junaeb adjudicó contratos a compañías que forman parte del mismo grupo económico.

Con esto, las dos firmas impugnaron la licitación y solicitaron a esta sede que ordene retrotraer el procedimiento de la licitación y evaluar nuevamente las ofertas.

Los argumentos de las reclamantes

Kümelkan acusó que se adjudicaron partes del PAE a dos grupos de empresas relacionadas distintos.

Primero, apuntó a que las empresas Outfood y Optimización obtuvieron una parte del contrato. La primera, está ligada a Diego y Renata Martínez Sáez; y la segunda, a Ramón Martínez y Ximena Sáez, padres de los hermano. Segundo, se refirió a Alimab y Departamental: la primera, ligada a Luis Fernando Concha Benavides; mientras que la segunda está vinculada a su madre, María Angélica Benavides.

En ambos casos, dijo Kümelkan, Junaeb “debía considerar sólo la oferta más conveniente, excluyendo la otra; lo que es sin perjuicio de la procedencia de excluirse ambas, en la medida que se advierta una contravención al Pacto de Integridad”. Con ello, sostuvo que la Junta “ha incurrido en una manifiesta ilegalidad, lo que amerita la acción de impugnación que por este acto se ejerce”.

Por su parte, Hendaya también se refirió a los casos mencionados por Kümelkan, pero además, sacó a colación un tercer caso. Se trata de Soser, que declaró como beneficiario final a Jaime Patricio Rey Cortés; y Distal, que hizo lo propio con Juan Manuel Rey Cortés, su hermano. “En ambos casos los hermanos figuran como presidentes del directorio de cada empresa”, dijo Hendaya al TCP.

Esta compañía argumentó que las reglas de la licitación han evolucionado incorporando “la prohibición expresa de presentar ofertas simultáneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí”.

Y dijo: “Esta norma contribuye a garantizar el principio de igualdad de los oferentes y a asegurar que la competencia se desarrolle entre agentes económicos efectivamente independientes y no entre meras fachadas jurídicas de un mismo controlador”. Por ese motivo, esgrimió, es que la resolución impugnada contribuye a los principios de la Ley de Compras y, desde su punto de vista, debe ser anulada.

Respuesta de Junaeb

Consultada, Junaeb señaló que “en cuanto a la licitación para el año en curso, esta se adjudicó en cumplimiento con las bases públicas de licitación y cuenta con la respectiva toma de razón de la Contraloría General de la República”.

Señaló que el proceso se ha desarrollado según lo esperado para asegurar que el servicio de alimentación esté operativo desde el primer día del año escolar en marzo.

“Junaeb continúa trabajando para potenciar estos programas. Próximamente se realizarán supervisiones a las bodegas de las empresas que se adjudicaron la licitación, para verificar que se cumpla lo establecido en los contratos, junto con la calidad del servicio”, aseveró la entidad dependiente del Mineduc.

Y agregó: “Esta institución está convencida de que la nutrición escolar es una herramienta clave para garantizar el aprendizaje y una buena alimentación escolar mejora el desarrollo integral de las y los estudiantes”.

La respuesta íntegra de Junaeb puede ser leída aquí:





