Firma colombiana debuta en transporte público de Santiago y mira oportunidades en regiones

Un nuevo actor debutó este mes en el sistema de transporte público metropolitano Red Movilidad. Se trata de Gran Américas Santiago, parte del Grupo Express que opera hace décadas en Transmilenio de Bogotá.

Con una inversión inicial de US$ 9 millones, una flota de buses mayormente eléctricos y una refracción de la estación Gabriela, el conglomerado señaló que si bien su foco es “consolidar una operación de excelencia en Santiago”, dado que entraron al sistema el pasado 2 de agosto y ya están operando cinco servicios de un total de 29 servicios, “sin embargo, como parte de un holding con experiencia internacional estamos atentos a futuras licitaciones o iniciativas en otras regiones del país donde podamos aportar valor”.

Los buses de Gran Américas transitan principalmente en comunas como La Florida, La Pintana, Puente Alto y Pudahuel, en ejes como Av. Santa Rosa, Jose Joaquín Pérez, Diego Portales o José Joaquín Prieto.

Gran Américas Santiago Chile forma parte del holding Grupo Express fundado hace 24 años y que hoy se consolida en Bogotá como el principal protagonista del sistema masivo de transporte BRT -Bus Rapid Transit- con un 30% de participación en el sistema total (Transmilenio y SITP).

En la empresa destacan su interés en consolidar la operación en Chile y destacan que el país “ha apostado por una movilidad más eficiente, segura y sostenible, con un sistema público en constante modernización” y por ello, “en este contexto vemos grandes oportunidades de desarrollo, especialmente en la incorporación de de tecnologías limpias, servicios centrados en las personas y la mejora continua de la experiencia de viaje”.





