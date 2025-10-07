FNE da luz verde a la adquisición de firma chilena Fleischmann por parte del holding español de Florentino Pérez

La compañía especializada en ingeniería e infraestructura crítica pasará a manos de la gigante europea luego de 80 años bajo el control de la familia fundadora.

Tres meses después de que la transacción fuera publicada por DF, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó "en forma pura y simple", sin condiciones, la adquisición de Fleischmann S.A. por parte de la española Dragados, la constructura del Grupo ACS, gigante de la infraestructura presidido por el empresario Florentino Pérez, quien también es presidente del Real Madrid.

Fleischmann, ligada a la familia homónima, es una firma especializada en ingeniería y desarrollo de soluciones para infraestructura crítica, que en los últimos años se ha especializado en la gestión y construcción de data centers.

Fue fundada en 1941 y hasta hoy es liderada por Jorge Fleischmann Ruiz, nieto de Alfredo Fleischmann Rouret, el fundador de la empresa. Ahora, la familia saldrá de la propiedad, que quedará en manos de la gigante europea.

La compañía chilena cuenta con cerca de 1.200 empleados y, a lo largo de su historia, ha participado en proyectos emblemáticos como el Costanera Center, el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, los túneles Cristo Redentor y Lo Prado; los Mallplaza Egaña y Los Dominicos; y las clínicas Indisa, Dávila, Vespucio y Las Condes, entre otros.