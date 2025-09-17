Click acá para ir directamente al contenido
Gobierno afina detalles de nuevo modelo de tarifas diferenciadas para el consumo de agua potable

Paralelamente, el MOP busca nuevas locaciones para levantar desaladoras, como Arica, Petorca y otras zonas más australes.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Lunes 22 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>Superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas. Foto: Julio Castro</p>

