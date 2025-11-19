Huelga de pilotos: Latam extiende cancelaciones de algunos vuelos hasta el 24 de noviembre
La paralización de los pilotos agrupados en uno de los sindicatos cumple este miércoles una semana.
Latam Airlines anunció que extendió la cancelación de algunos vuelos hasta el 24 de noviembre debido a la huelga de uno de sus sindicatos de pilotos que comenzó el pasado 12 de noviembre.
"Debido a la huelga de pilotos, algunos vuelos desde y hacia Chile entre el 18 y el 24 de noviembre han sido cancelados. Los pasajeros afectados ya fueron informados", indicó la compañía en su página web.
La huelga cumplió una semana sin que aún el Sindicato de Pilotos de Latam (SPL), que agrupa a casi 464 profesionales de la aviación, y la empresa logren un acuerdo para destrabar el conflicto.
