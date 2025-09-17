La desconocida disputa marcaria entre la gigante Disney y la chilena Zapping

La disputa entre las partes se desató en mayo de 2023, luego que Disney Enterprises, asesorada por el estudio de abogados Silva, se opusiera a la solicitud de la inscripción de la marca Zapping ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi). Dijo que el registro solicitado tiene plena coincidencia gráfica y fonética de su marca The Zapping Zone, de la cual, destacó, es titular en Chile y el extranjero.

La gigante estadounidense sostuvo que la mencionada marca se usó para un programa de transmisión diaria, emitido por Disney Channel. “Es por ello inaceptable que el solicitante haya recurrido a construir la pseudo marca pedida valiéndose del prestigio y notoriedad del signo The Zapping Zone”, afirmó la compañía.

Zapping SpA, representada por el estudio Alessandri & Compañía, rechazó los cuestionamientos y destacó que desde 2019 es titular de la marca Zapping TV.

“No existe posibilidad alguna de que los signos en aparente conflicto puedan ser confundidos entre sí”, dijo, añadiendo que “The Zapping Zone no se encuentra en uso en el mercado nacional; el programa finalizó sus transmisiones en 2012”.

En junio de este año, el Inapi rechazó la demanda de oposición de Disney y otorgó la marca solicitada. “Tratándose de signos diferentes no existe riesgo de confusión entre el público consumidor”, sostuvo.

Disney recurrió al Tribunal de Propiedad Industrial para intentar revertir el fallo de primera instancia.