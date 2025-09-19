La industria de los videojuegos generaría más de US$ 188 mil millones en 2025, según reporte
El segmento que aportaría la mayoría de los ingresos es el de los dispositivos móviles, con US$ 103 mil millones. Se estima que el gasto promedio por jugador será de US$ 119,7 al año.
La industria de los videojuegos continúa su expansión y hacia fines de 2025 recaudaría US$ 188.800 millones ($ 179.090 millones) en ingresos. Esa es la proyección que calculó la firma especializada Newzoo en su informe 2025 Global Games Market Report, publicado a inicios de septiembre.
Según la consultora neerlandesa, el monto significaría un aumento de 3,4% respecto a 2024, periodo en que el mercado del gaming facturó US$ 182.500 millones.
Por plataforma, se estima que los dispositivos móviles aportarán la mayoría de los ingresos de la industria (55%) con US$ 103 mil millones, seguido de lejos por las consolas (24%) con US$ 45.900 millones y, en último lugar, PC (21%) con US$ 39.900 millones.
La firma prevé que la comunidad de jugadores y de personas que compran contenido de videojuegos también crecerá. Así, proyecta que a fines de este año habrá 3.600 millones de gamers en el mundo, lo que equivaldría al 61,5% de la población global con acceso a internet.
En tanto, el número de compradores de videojuegos ascenderá a 1.600 millones de personas —un alza de 4,9% respecto a 2024—, mientras que el gasto promedio por jugador será de US$ 119,7 al año (unos $ 113.550).
Newzoo estima que a 2028 los ingresos de la industria alcanzarán los US$ 206.500 millones ($ 195.880 millones).
