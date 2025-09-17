La mayor cadena de comida rápida de Brasil busca socio para expandirse en Chile

Con 44 años de historia y más de 400 locales en su país natal, la cadena brasileña de comida rápida Giraffas inició su proceso de internacionalización en América Latina mediante un modelo de franquicia exclusiva.

De acuerdo al fundador y CEO de Giraffas, Carlos Guerra, Chile sería el primer destino en la región donde se instalaría la firma, por lo que actualmente están en la búsqueda de un socio local.

En cuanto a su interés por llegar al país, el ejecutivo explicó que “Chile se nos ocurrió como primera opción porque creemos que existe un entorno empresarial bueno, estabilidad, regulaciones sólidas, además de los acuerdos comerciales con Chile, entre otras cosas”.

Agregó: “Creemos que podemos ofrecer algo diferente con el toque brasileño. Hay muchas conexiones culturales entre nuestros países. Hoy en día hay muchos turistas chilenos aquí en Brasil, así que creo que podemos hacer algo diferente a las cadenas de comida rápida estadounidenses habituales”.

Guerra enfatizó que si bien su principal objetivo hoy es empezar en Chile, admite que es algo que puede llevar un tiempo en concretarse.

“No tenemos prisa por empezar, nuestra expectativa es que sea en algún momento del próximo año, pero no podemos asegurarlo. Nos interesa más hacerlo de la manera correcta con el socio adecuado que fijar una fecha concreta”, aclaró.

En concreto, el plan de la cadena consiste en empezar con la primera unidad en Santiago en 2026 y desde ahí avanzar hacia un total de 52 locales en un período de diez años, lo cual contempla una inversión total de unos US$ 10 millones en las tiendas y un adicional en marketing, recursos humanos, formación y otros desembolsos que se realizarán cuando comience el proyecto.

Cabe destacar que durante 2024, Giraffas alcanzó una facturación histórica de mil millones de reales (aproximadamente unos US$ 188 millones) y este año aspira a crecer un 10% y abrir otras 36 nuevas operaciones en su país de origen.