Latam suma 21 reclamos ante el Sernac por huelga de pilotos

Quejas de los clientes son por reprogramación o cancelaciones de vuelos, detalló la agencia de protección al consumidor.

Un total de 21 reclamos de pasajeros suma Latam Airlines ante el servicio de protección al consumidor Sernac por contratiempos derivados de la huelga de pilotos que la compañía enfrenta desde el miércoles de la semana pasada.

Según la agencia estatal, bajo el ítem "huelga de pilotos" se registraron 16 quejas desde el 12 de noviembre pasado y hasta el domingo 16 de noviembre. Hay cuatro reclamos etiquetados como "modificaciones o reprogramaciones" de vuelos y una queja bajo el título "cancelación" del viaje.

Debido a la paralización, que afecta a 464 pilotos de la aerolínea de bandera nacional, se han visto afectadas unas 31 mil personas y se han reprogramado vuelos hasta el 22 de noviembre debido a que las negociaciones entre el sindicato de pilotos de Latam (SPL) y la compañía están estancadas.

A raíz del escaso avance, la Dirección del Trabajo forzó una nueva reunión para acercar a las partes, la que se desarrollará durante esta jornada.