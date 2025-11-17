Latam y sindicatos de pilotos no logran acuerdo y aerolínea cancela más vuelos debido a huelga

La aerolínea informó que se extendieron sus medidas de protección para los pasajeros hasta el 20 de noviembre.

Hasta este 17 de noviembre estaban estipuladas las medidas que adoptó Latam para aminorar el impacto de la huelga del Sindicato de Pilotos de Latam (SPL), que agrupa a casi 464 profesionales de la aviación.

El miércoles pasado la línea aérea informó que debió cancelar 173 vuelos programados entre el 12 y el 17 de noviembre debido a la huelga, lo que -de acuerdo a la aerolínea- afectaría a cerca de 20 mil pasajeros. No obstante, hasta la fecha, ambas partes de la negociación -tanto el SPL como la compañía- no han llegado a un acuerdo.

Por esto, Latam informó que se extendieron sus medidas de protección para los pasajeros hasta el 20 de noviembre.

“Respecto a la reprogramación de vuelos desde y hacia Chile por huelga de pilotos: Se implementaron nuevas cancelaciones entre el martes 18 y el jueves 20 de noviembre”, puntualizó la aerolínea.

Dicho esto, la compañía informó en su página web que “los pasajeros afectados fueron contactados directamente por correo electrónico”.