Huelga de pilotos de Latam continúa: asesor legal del sindicato pide "que la empresa recapacite"

El también exdiputado Zarko Luksic sostuvo que "la asamblea nos ha pedido que nos mantengamos firmes en esta posición" y aseguró que siguen esperando una contraoferta de la aerolínea.

Ya van dos días de huelga efectiva y la principal aerolínea del país todavía no llega acuerdo con el sindicato de pilotos chilenos más grande de la empresa, el Sindicato de Pilotos de Latam (SPL).

Ante este escenario, el asesor legal del sindicato, Zarko Luksic, aseguró que durante la tarde del pasado miércoles “estuvimos prácticamente toda la tarde conversando y negociando con la empresa y la verdad es que no obtuvimos mayor resultado”.

Dicho esto, comentó que las conversaciones se realizaron a petición de la Dirección Nacional del Trabajo, la cual les solicitó iniciar una mediación voluntaria.

Con todo, tras una reunión del sindicato realizada este jueves -donde asistieron más de 300 socios- la conclusión fue una: “la asamblea ha manifestado un apoyo total hacia el trabajo que está haciendo la directiva y la verdad que nosotros creemos que no podemos ceder, la verdad que es muy difícil”, indicó Luksic y destacó que “la asamblea nos ha pedido que nos mantengamos firmes en esta posición y esperamos que la empresa recapacite y nos traiga una nueva contraoferta”.

En esa línea el asesor legal insistió en que “claramente no es un tema de carácter económico, con una empresa que tiene utilidades de 18 meses de US$ 1.500 millones”, e insistió en que “este pasa a ser ya un tema de la relación hostil que hay con el sindicato y lo que quieren en definitiva es poder suprimir la acción de un sindicato, que es el más poderoso dentro del mercado aéreo, y destruirlo”.