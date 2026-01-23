Click acá para ir directamente al contenido
Los nuevos gerentes generales de SAAM y Vapores que asumen con el rebaraje en las filiales de Quiñenco

El 1 de febrero, Roberto Larraín tomará el lugar de Óscar Hasbún, mientras que Hernán Gómez hará lo propio con la posición de Macario Valdés.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 23 de enero de 2026 a las 04:00 hrs.

SAAM VAPORES
Los nuevos gerentes generales de SAAM y Vapores que asumen con el rebaraje en las filiales de Quiñenco

Municipalidad de Valparaíso arriesga pago de $ 30 mil millones a inmobiliaria de Nicolás Ibáñez tras graves errores procesales en "Caso Pümpin"
Empresas

Municipalidad de Valparaíso arriesga pago de $ 30 mil millones a inmobiliaria de Nicolás Ibáñez tras graves errores procesales en "Caso Pümpin"

La administración de la alcaldesa Camila Nieto no presentó su lista de testigos en la etapa probatoria del juicio indemnizatorio iniciado por la exInmobiliaria del Puerto (ahora Sogin SpA). El monto demandado equivale a cerca del 20% del presupuesto anual de la comuna, lo que ha encendido las alarmas de "notable abandono de deberes" en el Concejo Municipal.

