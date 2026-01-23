Los nuevos gerentes generales de SAAM y Vapores que asumen con el rebaraje en las filiales de Quiñenco

El 1 de febrero, Roberto Larraín tomará el lugar de Óscar Hasbún, mientras que Hernán Gómez hará lo propio con la posición de Macario Valdés.

Además de una seguidilla de cambios en los directorios, la salida de Francisco Pérez Mackenna del Grupo Luksic también derivó en cambios esenciales a nivel ejecutivo en las empresas relacionadas del grupo.

Cabe recordar que Pérez Mackenna no solo era el CEO de Quiñenco -la sociedad de inversiones que agrupa a la mayoría de las empresas del holding-, sino que además ocupaba posiciones relevantes en todas las mesas directivas de sus filiales.

Como su salida implicaba realizar un rebaraje profundo a nivel directivo, se generó una reacción en cadena y, como algunos gerentes generales escalaron a otras posiciones, otros ejecutivos tuvieron que saltar a ocupar esas posiciones.

Gómez: el reemplazo de Valdés en SAAM

Con el salto de Pérez Mackenna del mundo privado al público para asumir como Ministerio de Relaciones Exteriores, el directorio de Quiñenco definió que sería Macario Valdés Raczynski quién asumiría como nuevo CEO del holding a partir del 1 de febrero de 2026; lo que implicó -como consecuencia- cambios en una de las filiales del holding.

Desde 2016 que la empresa SM SAAM era liderada por Valdés, no obstante tras su nombramiento como CEO del holding , el -hasta ahora- gerente de SAAM Towage (remolque marítimo), Hernán Gómez, asumió la gerencia de la filial dedicada a los servicios de remolque portuario y logística aérea.

Gómez se incorporó a Quiñenco en 2015, como subgerente de Desarrollo, después de terminar sus estudios de postgrado en la Universidad de Chicago (MBA-Booth). Ingresó a SM SAAM en 2016 como gerente de Desarrollo, y luego asumió como gerente de Administración y Finanzas de la firma, y desde el año 2020 lidera la división de remolcadores, SAAM Towage.

Bajo la gestión del ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la compañía duplicó su tamaño a través de diferentes procesos de M&A, lo que le permitió a SAAM Towage fortalecer su presencia en América y Canadá, posicionándose como el tercer operador más relevante del mundo.

Cabe recordar que Towage es una de las dos grandes filiales de SAAM. La otra es Aerosan, que está especializada en servicios logísticos aeroportuarios y atención en rampa a aeronaves en Chile, Colombia y Ecuador. Además, trabaja con servicios al pasajero y maneja depósitos aduaneros.

Larraín a la primera línea de Vapores

Uno de los cargos que desempeñaba el futuro canciller hasta este miércoles era la presidencia de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) o más conocida como Vapores.

Así, en reemplazo de Francisco Pérez Mackenna, el directorio de CSAV nombró a Óscar Hasbún como su nuevo presidente, quien hasta entonces ocupaba el puesto de gerente general. Fue por esto que el directorio de la compañía adicionalmente designó a Roberto Larraín -quién ocupaba el cargo de gerente corporativo de Administración y Finanzas- como nuevo gerente general a partir del 1 de febrero.

Previamente, Larraín partió su trayectoria en el grupo como CFO en SAAM que, en ese entonces -alrededor del año 1997- tenía oficinas en Viña del Mar y era una filial de CSAV.

En SAAM estuvo más de 20 años, donde su labor estuvo orientada al proceso de estructuración de tres áreas de negocio: remolcadores, logística y puertos.

Fue bajo este cargo que el ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, con Magíster en Administración con mención Finanzas en la misma universidad, participó del primer proceso de puertos privados en Chile a fines de la década de los 90. Ese proceso -cuentan conocedores- le permitió a SAAM adjudicarse terminales en Antofagasta, Iquique, San Antonio y San Vicente.

Además, fue parte del equipo que impulsó la internacionalización de la compañía, especialmente en el área de remolcadores y en 2011 fue quién lideró la separación (spin-off) de SAAM de CSAV y su reestructuración antes de la salida a Bolsa, lo que hoy tiene a la firma logística como una compañía independiente.

Fue el año 2018 cuando Larraín entró de lleno a CSAV, donde su labor se centró en fortalecer y ordenar la inversión de la compañía como uno de los principales accionistas de Hapag-Lloyd, acompañando a Hasbún.

De hecho, bajo el cargo de CFO, Larraín estuvo muy de cerca del aumento de la participación de Vapores en Hapag-Lloyd en enero de 2020, transacción que involucró una inversión cercana a US$ 350 millones y permitió que la filial de Quiñenco lograra captar un 30% de la alemana. Hoy en día, CSAV es una empresa que se dedica a administrar la inversión del grupo en la naviera alemana.