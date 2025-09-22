Click acá para ir directamente al contenido
Magnum, de Unilever, usará la Inteligencia Artificial de NotCo para reformular sus helados y elaborar nuevos productos

Zbigniew Lewicki, director de investigación, diseño e innovación de Magnum, explicó que la tecnología de NotCo les permitirá analizar las calorías de los helados, crear nuevos productos vegetales y ayudar a gestionar el aumento en los costos de las materias primas.

Por: Reuters

Publicado: Lunes 22 de septiembre de 2025 a las 14:30 hrs.

