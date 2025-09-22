Magnum, de Unilever, usará la Inteligencia Artificial de NotCo para reformular sus helados y elaborar nuevos productos

Zbigniew Lewicki, director de investigación, diseño e innovación de Magnum, explicó que la tecnología de NotCo les permitirá analizar las calorías de los helados, crear nuevos productos vegetales y ayudar a gestionar el aumento en los costos de las materias primas.

La empresa de helados Magnum, de Unilever, que saldrá a bolsa en noviembre, tiene previsto usar la Inteligencia Artificial (IA) de la startup chilena NotCo para reformular productos y crear otros nuevos.

En un comunicado, Zbigniew Lewicki, director de investigación, diseño e innovación de Magnum Ice Cream Company, explicó que Magnum tiene previsto usar la IA de NotCo para analizar las calorías de los helados, crear nuevos productos vegetales y ayudar a gestionar el aumento de los costos de las materias primas.

Según Lewicki, los consumidores quieren darse un capricho, pero también buscan porciones más pequeñas y productos más sostenibles.

Magnum, que también incluye las marcas de helados Ben & Jerry's y Cornetto, es una de las más de una decena de empresas de bienes de consumo que trabajan con NotCo para revisar sus productos, dijo su director general, Matias Muchnick.

En los últimos años, los principales fabricantes de alimentos han utilizado la IA de la empresa para intentar responder más rápidamente a los cambiantes gustos de los consumidores, inspirados por el movimiento Make America Healthy Again (MAHA) y el alza de precios de materias primas como el cacao, explicó Muchnick.

Las empresas están usando la tecnología de NotCo para encontrar sustitutos de los colorantes sintéticos, reducir el azúcar y encontrar el próximo sabor viral, como el chocolate de Dubái, dijo Muchnick.

NotCo trabajó antes con Kraft Heinz en macarrones con queso, láminas de queso y mayonesa de origen vegetal.