Magnum, de Unilever, usará la Inteligencia Artificial de NotCo para reformular sus helados y elaborar nuevos productos
Zbigniew Lewicki, director de investigación, diseño e innovación de Magnum, explicó que la tecnología de NotCo les permitirá analizar las calorías de los helados, crear nuevos productos vegetales y ayudar a gestionar el aumento en los costos de las materias primas.
Noticias destacadas
La empresa de helados Magnum, de Unilever, que saldrá a bolsa en noviembre, tiene previsto usar la Inteligencia Artificial (IA) de la startup chilena NotCo para reformular productos y crear otros nuevos.
En un comunicado, Zbigniew Lewicki, director de investigación, diseño e innovación de Magnum Ice Cream Company, explicó que Magnum tiene previsto usar la IA de NotCo para analizar las calorías de los helados, crear nuevos productos vegetales y ayudar a gestionar el aumento de los costos de las materias primas.
Según Lewicki, los consumidores quieren darse un capricho, pero también buscan porciones más pequeñas y productos más sostenibles.
Magnum, que también incluye las marcas de helados Ben & Jerry's y Cornetto, es una de las más de una decena de empresas de bienes de consumo que trabajan con NotCo para revisar sus productos, dijo su director general, Matias Muchnick.
En los últimos años, los principales fabricantes de alimentos han utilizado la IA de la empresa para intentar responder más rápidamente a los cambiantes gustos de los consumidores, inspirados por el movimiento Make America Healthy Again (MAHA) y el alza de precios de materias primas como el cacao, explicó Muchnick.
Las empresas están usando la tecnología de NotCo para encontrar sustitutos de los colorantes sintéticos, reducir el azúcar y encontrar el próximo sabor viral, como el chocolate de Dubái, dijo Muchnick.
NotCo trabajó antes con Kraft Heinz en macarrones con queso, láminas de queso y mayonesa de origen vegetal.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Inmobiliaria acusa a jueces de tribunal ambiental de cometer “abuso grave” en litigio por millonario proyecto
La sociedad dijo que “no es una gran empresa minera que pueda soportar las tremendas pérdidas económicas” derivadas de un fallo de la judicatura ambiental, y que tampoco podrá “resistir una incertidumbre de años de judicialización y pendencia”.
Runway lanza plataforma de videojuegos y apunta al mercado de la robótica y los vehículos autónomos
Bajo su principio de “simular el mundo”, la startup que desarrolla modelos de IA generativa para el cine, comenzó a trabajar con grandes empresas de robótica y de vehículos autónomos para crear nuevos casos de uso.
Mayor crecimiento económico y acelerar la reconversión: las recomendaciones para enfrentar el alza del subempleo de los profesionales chilenos
El director y el investigador del OCEC UDP, Juan Bravo y Antonio Espinoza, respectivamente, entregaron lineamientos para hacer frente a una problemática que está tomando fuerza en el país.
Las primeras definiciones de Weg AGF bajo el control de Volcom y las preguntas de Gardeweg sobre posibles conflictos de interés
En cuanto al fondo Weg-1, la nueva administración señaló que “se observan posibilidades de mejorar costos respecto de proveedores externos, como es el caso del proveedor que lleva la contabilidad del fondo”.
BRANDED CONTENT
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete