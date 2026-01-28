Mercado de carbono activa inversión de más de US$ 1.000 millones para implementar proyectos de reducción de emisiones
El anuncio lo hará el Ministerio del Medio Ambiente. Las cinco iniciativas ya aprobadas incluyen almacenamiento de energía, electromovilidad, biogás en relleno sanitario y recambio de combustible por biomasa.
El Ministerio del Medio Ambiente anunciará la aprobación de cinco proyectos en el marco de la colaboración bilateral con Suiza, que habilitan una inversión de más de US$ 1.000 millones en proyectos de mitigación de emisiones entre 2027 y 2030. El anuncio se realizará este jueves, en el marco del seminario Precio al carbono, inversión en movimiento, que también es organizado por el grupo de Líderes Empresariales por la Acción Climática (CLG Chile) y Global Methane Hub.
El acuerdo de cooperación bilateral con Suiza permitirá que ese país invierta en estos proyectos mediante la compra de certificados de reducción de emisiones (ITMO), habilitando así que se destrabe el financiamiento para estas iniciativas. La inversión se habilitó gracias a la nueva Hoja de Ruta de Instrumentos de Precio y Mercados de Carbono lanzada por el Ministerio del Medio Ambiente en la COP30 de Brasil.
En palabras simples, este mecanismo “es un pago por la reducción de emisiones de CO₂ o metano, y con ello los proyectos se vuelven financieramente viables y acceden a financiamiento al demostrar esos ingresos futuros”, explicó a DF el CEO de Global Methane Hub, Marcelo Mena.
“Este acuerdo con Suiza es la movilización de inversión vía colaboración bilateral por mercados de carbono más grande registrada hasta ahora en un solo país, en el marco de las reglas del Acuerdo de París”, destacó.
Los proyectos
En detalle, los proyectos -que ya cuentan con Resolución de Calificación Ambiental (RCA)- son: de almacenamiento energético (dos de ellos, de Colbún y CIP), electromovilidad (Zeroca), recambio de combustible por biomasa (Iansa) y biogás en rellenos sanitarios (KDM).
En septiembre de 2025 comenzó la construcción del proyecto de almacenamiento de Colbún en la Central Fotovoltaica Diego de Almagro Sur, en la Región de Atacama. La inversión asciende a más de US$ 200 millones y se espera que la operación pueda mitigar alrededor de 600 mil toneladas de CO2 equivalente a 2030.
“Los bonos de carbono representan una clara oportunidad para canalizar capital privado hacia la acción climática, contribuyendo a cerrar la brecha de financiamiento que los proyectos no logran cubrir para la descarbonización del sector. Para Colbún, participar de este nuevo instrumento estratégico nos permite adelantar inversión para concretar el proyecto de baterías de Diego de Almagro Sur”, dijo a DF el CEO de la firma, José Ignacio Escobar.
La embajadora designada de Suiza en Chile, Charlotte Bleisch, explicó que un elemento central para lograr el acuerdo fue la calidad de los proyectos, además de procesos claros de autorización, monitoreo y verificación.
“Chile ofrece condiciones particularmente favorables para el desarrollo de mercados de carbono cooperativos. Cuenta con un marco institucional sólido, reglas claras para la implementación del Artículo 6.2 (del Acuerdo de París) y una gobernanza que asegura transparencia, trazabilidad y ausencia de doble contabilidad”, expresó.
A futuro, el país está avanzando en la negociación de acuerdos bilaterales con Japón, Singapur y Nueva Zelanda.
