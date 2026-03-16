Exportaciones del Biobío caen 8,9% en enero afectadas por menores envíos a China: celulosa registra la mayor contracción
El sector industrial retrocedió un 12,4%. Pese a ello, el aumento los envíos de jurel congelado y la irrupción del mercado africano ayudaron a mitigar el impacto en el primer mes del año.
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Las exportaciones de la Región del Biobío experimentaron una contracción de 8,9% durante enero, respecto al mismo mes de 2025, con retornos que superan levemente los US$ 371 millones. Según las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), esta baja se fundamenta en el débil desempeño del sector industrial del Biobío, con una caída de 12,4%, retroceso equivalente a US$ 47 millones.
La industria manufacturera local, que concentró el grueso de los envíos, con US$ 331,8 millones, se vio impactada por el desplome del 40,2% de la producción de celulosa, papel y cartón; y por el sector forestal, que disminuyó 21,8%
Sectores como el silvoagropecuario, que subió en 35,3% hasta los US$ 36 millones, y la pesca extractiva, que aumentó 10,4%
Producción emblemática
La baja fue mitigada por el aumento comercial del jurel entero congelado, cuyas ventas al extranjero se dispararon 125,8% para totalizar US$ 61,2 millones, ubicando al recurso en el segundo lugar de importancia regional
La madera aserrada se posicionó en el tercer lugar, cerrando el mes con US$ 28,2 millones y una disminución de 19,4%
Diversificación de destinos
El continente americano aparece como el segundo destino, con una leve contracción de 0,8%, sosteniendo a Estados Unidos como el segundo país comprador más relevante
Políticas de mitigación
Para Alfredo Meneses, gerente de Asexma Biobío, las cifras dadas a conocer por el INE no son alentadoras para la región, pues no sólo reporta una baja en los envíos, sino también en otros indicadores económicos, como el desempleo (9,7%).
En esa línea, recalca que estas cifras podrían empeorar luego que comiencen a evidenciarse los impactos locales del conflicto entre Irán y Estados Unidos, principalmente por el aumento que tendrá el valor del barril de petróleo, y a partir de febrero, las primeras consecuencias de los incendios forestales en la zona.
Según plantea Meneses, este escenario pone mayor urgencia a las nuevas autoridades. “Necesitamos que se sienten a proponer o a pensar medidas de fortalecimiento económico. Esto requiere sin duda, un programa que permita a las industrias que “tiran el carro” de nuestra economía como la forestal, salgan de esa ralentización”.
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