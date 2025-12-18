MOP denuncia ante Fiscalía eventuales pagos irregulares en Dirección General de Concesiones y PDI allana oficinas

La presentación ante el Ministerio Público apunta a posibles adelantos de pagos a proveedores de consultorías.

La Dirección General de Concesiones (DGC) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentó una denuncia ante el Ministerio Público por eventuales pagos irregulares que habrían involucrado a una funcionaria del servicio, en el marco de procesos de pago a proveedores de consultorías.

Según informó el MOP, la denuncia fue presentada el martes 16 de diciembre, luego de detectar posibles pagos irregulares destinados a adelantar pagos a proveedores de consultorías de la Dirección General de Concesiones.

A raíz de estos antecedentes, durante la jornada de este miércoles, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó diligencias al interior de las oficinas de la DGC, como parte del proceso investigativo que lleva adelante el Ministerio Público. Mientras, la autoridad ministerial instruyó un sumario administrativo para establecer las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse del caso.

Desde el MOP señalaron que continuarán colaborando con los organismos a cargo de la investigación, en línea con su "compromiso con la probidad y la transparencia, y con el resguardo de los intereses públicos".